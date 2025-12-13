La vente d'actions par un initié de SpaceX fixe une valorisation de 800 milliards de dollars en vue d'une éventuelle introduction en bourse, selon une lettre

*

SpaceX achète pour 2,56 milliards de dollars d'actions à 421 dollars chacune

*

La société se prépare à une éventuelle introduction en bourse en 2026, selon son directeur financier

*

L'introduction en bourse serait l'une des plus grandes cotations mondiales

(Mise à jour avec une nouvelle attribution au paragraphe 1) par Joey Roulette et Gursimran Mehar

SpaceX se prépare à entrer en bourse l'année prochaine et a ouvert une vente secondaire d'actions qui valoriserait l'entreprise à 800 milliards de dollars, selon une lettre aux actionnaires envoyée par le directeur financier de l'entreprise, Bret Johnsen, et examinée par Reuters.

La démarche de l'entreprise dirigée par Elon Musk vers une cotation en bourse, qui pourrait se classer parmi les plus grandes offres publiques initiales mondiales, a été largement motivée par l'expansion rapide de l'activité internet par satellite Starlink de SpaceX, y compris des plans pour un service direct vers les mobiles et des progrès dans son programme de fusée Starship pour des missions vers la lune et Mars.

Dans sa lettre datée du 12 décembre, Bret Johnsen indique que SpaceX a approuvé un accord selon lequel les investisseurs nouveaux et existants et la société achèteront jusqu'à 2,56 milliards de dollars d'actions aux actionnaires éligibles, à raison de 421 dollars par action.

"Nous préparons l'entreprise à une éventuelle introduction en bourse en 2026. La question de savoir si elle aura lieu, quand elle aura lieu et à quel prix est encore très incertaine, mais nous pensons que si nous réussissons brillamment et que les marchés coopèrent, une introduction en bourse pourrait permettre de lever un montant important de capitaux", a déclaré Bret Johnsen.

SpaceX a l'intention d'utiliser ce capital pour augmenter le taux de vol de Starship, déployer des centres de données d'intelligence artificielle (AI) dans l'espace, construire la base lunaire Alpha et envoyer des missions avec ou sans équipage sur Mars, a déclaré Bret Johnsen.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Bloomberg News et le New York Times ont rapporté la vente d'actions vendredi.

Musk a fait allusion à une possible introduction en bourse de SpaceX dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X au début de la semaine.

Reuters a rapporté mardi, en citant une source familière avec le sujet, que la société de fusées et de satellites cherchait à lever plus de 25 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin.

Les investisseurs ont accueilli favorablement les rapports selon lesquels SpaceX envisageait une introduction en bourse potentielle qui financerait les ambitions martiennes de Musk et valoriserait la société de fusées et de satellites à plus de 1 000 milliards de dollars.

Selon les données de Crunchbase, SpaceX est la deuxième startup privée la plus valorisée au monde après OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

Les discussions sur un plan d'introduction en bourse se déroulent dans le contexte d'une résurgence du marché des introductions en bourse en 2025, après trois ans de stagnation.