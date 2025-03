La valeur du jour en Europe - Zalando : des perspectives optimistes

(AOF) - Zalando (-1,89% à 33,82 euros) a dévoilé des résultats 2024 marqués notamment par un free cash flow décevant. La société a fait état d'un bénéfice net de 251 millions d'euros, en ligne avec le consensus, et triplé par rapport à l'exercice 2023 (83 millions). L'Ebit ressort à 511 millions d'euros contre 350 millions un an plus tôt et le chiffre d'affaires à 10, 6 milliards d'euros en hausse de 4,2%. Le spécialiste du prêt-à-porter a vu son volume d'affaires GMV (soit l'ensemble des ventes de marchandises), atteindre 15,29 milliards d'euros, en hausse de 4,5%.

Zalando anticipe un Ebit compris entre 530 millions à 590 millions d'euros pour 2025 et une augmentation du chiffre d'affaires et du volume brut de marchandises entre 4% à 9% en 2025, à la faveur de la croissance continue de sa plateforme en ligne et de ses services destinés à d'autres détaillants.

Des perspectives qualifiées de solides par Stifel, à l'Achat sur le dossier., notant par ailleurs que la seule ombre au tableau de l'exercice 2024 concerne le free cash flow qui est ressorti inférieur aux attentes. Il s'est élevé à 379,4 millions d'euros contre 683,8 millions d'euros en 2023 et 540 millions d'euros attendus par le broker.

En ce qui concerne l'offre logistique,le détaillant de mode en ligne berlinois dessert désormais 12 marchés après le lancement en Suisse, en Pologne et en Espagne.

"Dans le secteur B2B, nous allons presque doubler le nombre de marchés sur lesquels nous sommes actifs et proposer aux marques et aux détaillants des solutions logistiques et logicielles innovantes pour leurs propres boutiques en ligne", a déclaré le co-PDG, Robert Gentz.

L'année en cours sera marquée par le projet d'acquisition du concurrent About You pour environ 1,1 milliard d'euros.

