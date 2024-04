La valeur du jour en Europe Volvo: CMA-CGM rejoint sa coentreprise avec Renault dédiée aux fourgons électriques

(AOF) - CMA CGM a annoncé rejoindre Flexis SAS, la coentreprise fondée le 22 mars 2024 par les groupes Renault et Volvo (-2,33% à 285,60 couronnes suédoises) et dédiée au développement de la nouvelle génération de fourgons électriques. Le spécialiste du transport maritime et de la logistique prend une participation de 10% dans Flexis SAS via son fonds d’énergie Pulse et devrait investir jusqu’à 120 millions d'euros d'ici 2026. Les constructeurs Volvo et Renault, qui détiennent chacun 45% dans Flexis SAS, devraient pour leur part investir 300 millions d'euros chacun d'ici trois ans.

"Confrontés au changement climatique, au poids croissant des règlementations sur les émissions de CO2 et au plein essor du e-commerce et de la logistique associée, les clients professionnels expriment de nouvelles attentes en matière de fourgons électrifiés" affirment les trois partenaires dans leur communiqué de ce jour. Selon eux le marché européen pour ces véhicules devrait augmenter de 40 % en moyenne par an jusqu'en 2030.

Volvo a rejoint le projet au titre de son expertise en matière de solutions de transport et de "services sur mesure, temps de fonctionnement et productivité". De son côté Renault apportera son expérience en matière de véhicules électriques et de software, ainsi que de fabrication de véhicules utilitaires légers. Si CMA CGM est convié, c'est en tant que spécialiste de logistique, notamment pour l'industrie automobile, et de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement.

La nouvelle génération de fourgons 100% électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV) devrait voir sa production débuter en 2026.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.