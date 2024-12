La valeur du jour en Europe - Volkswagen supprimera 35 000 postes en Allemagne

(AOF) - Volkswagen (-2,39% à 86,68 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice DAX après avoir annoncé vendredi un accord baptisé "Future Volkswagen" conclu " après d'intenses négociations " avec les représentants des salariés: le texte prévoit la suppressions de plus de 35 000 postes sur les sites allemands du groupe d'ici 2030. L'accord entraînera des économies de coûts durables de plus de 15 milliards d'euros par an à moyen terme, dont plus de 4 milliards proviendront des négociations actuelles portant notamment sur le coût du travail.

À ce stade, le constructeur "ne s'attend pas à un impact significatif sur les prévisions pour l'exercice 2024". VW vise 320 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 18 milliards d'Ebit et 2 milliards de cash flow net.

La capacité de production technique en Allemagne sera réduite d'environ 734 000 unités. Le groupe Volkswagen affirme qu'il réagit ainsi au déclin du marché automobile en Europe et à une concurrence de plus en plus intense, "tout en créant les conditions pour continuer à produire sur son site d'origine en Allemagne".

