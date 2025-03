La valeur du jour en Europe - Volkswagen optimiste pour 2025 malgré de multiples menaces

(AOF) - Volkswagen (+3% à 113,45 euros) progresse légèrement après avoir connu une fin d’année moins dégradée qu’anticipé. En 2025, le constructeur automobile allemand cible une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 5,9% en 2024 et un consensus de 5,8%. "Nos perspectives reflètent les défis économiques mondiaux et les profonds changements qui se produisent dans le secteur" déclare le directeur financier, Arno Antlitz. UBS reste à vendre sur le titre, soulignant que ces prévisions ne tiennent pas compte des droits de douane américains alors que le groupe y est exposé.

En 2025, Volkswagen appréhende un grand nombre de défis parmi lesquels "l'incertitude politique, l'augmentation des restrictions commerciales et des tensions géopolitiques, l'intensité croissante de la concurrence, la volatilité des marchés des matières premières, de l'énergie et des changes", et "les exigences plus strictes en matière d'émissions".

Le chiffre d'affaires est cependant attendu en hausse, pouvant atteindre jusqu'à 5% après une hausse de 1% en 2024 à 325 milliards d'euros. UBS s'attend à un certain scepticisme des investisseurs devant cette prévision optimiste qui se fonde sur les perspectives du groupe en Chine.

Le flux de trésorerie net de l'automobile pour 2025 devrait se situer entre 2 et 5 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre, Volkswagen a enregistré un résultat opérationnel en baisse de 2,1% à 6,15 milliards d'euros, faisant ressortir une marge de 7% contre 7,2% un an auparavant. Le marché anticipait seulement 5,25 milliards d'euros et 6,2%.

" 2025 sera l'année où le nouveau groupe Volkswagen fera valoir sa nouvelle force " annonce le patron Oliver Blume, annonçant le lancement d'environ 30 nouveaux modèles dans toutes les marques et une "offensive" d'Audi en Chine avec son partenaire SAIC.

Le directoire et le conseil de surveillance proposent à l'assemblée générale annuelle un dividende de 6,30 euros par action ordinaire en baisse de 30 % sur un an. Le taux de distribution est d'environ 30 %.

