La valeur du jour en Europe - Volkswagen en berne après un abaissement de ses prévisions

(AOF) - Volkswagen (-1,45% à 105,50 euros) est lanterne rouge de l’indice Eurostoxx50 ce mercredi après avoir annoncé un abaissement de ses prévisions. Le constructeur allemand s’attend désormais à un rendement opérationnel sur chiffre d'affaires compris entre 6,5% et 7,0% (contre 7,0% à 7,5% précédemment). Il invoque des coûts de restructuration - parmi lesquels l'éventuelle fermeture du site bruxellois de sa filiale Audi - qui pèseront sur son résultat d'exploitation à hauteur de 2,6 milliards d'euros en 2024. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours de 150 euros.

" Nous considérons cette annonce comme faisant partie du programme de réduction des coûts et de redimensionnement en cours chez Volkswagen et comme un indicateur possible des actions de restructuration à venir dans l'industrie automobile européenne dans les années à venir", précise le broker. Ce dernier rappelle que le constructeur a déjà provisionné 900 millions d'euros pour des suppressions de postes.

Volkswagen invoque également des pertes de change liées à la déconsolidation de sa banque russe VW Bank Rus, et des dépenses liées à la fermeture annoncée de l'activité turbines à gaz de sa filiale Man Energy Solutions.

Le constructeur a annoncé des livraisons en recul de 3,8% au deuxième trimestre à 2,24 millions de véhicules: au premier semestre, la baisse n'est que de 0,8% à 4,34 millions de véhicules. Au premier semestre, les livraisons de véhicules électriques cèdent 1,4% à 317 000 véhicules.

