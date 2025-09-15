La valeur du jour en Europe - Satellites : Airbus, Thales et Leonardo proches de créer une coentreprise

(AOF) - Interviewé dans le numéro de dimanche du quotidien italien, Il Corriere della Sera, Michael Schoellhorn, directeur général d' Airbus Defence and Space, a confirmé qu'Airbus, Thales et l'italien Leonardo envisageaient de créer une coentreprise spécialisée dans la fabrication de satellites. Suite à cette déclaration, l'action Thales gagne 3,71% à 259,80 euros, enregistrant la plus forte progression de l'indice CAC 40. Airbus gagne 1,89% à 196,88 euros. Leonardo affiche une des plus fortes hausses à la Bourse de Milan : +2,42% à 51,72 euros.

Évoquant une possible signature avant la fin de l'année 2025, Michael Schoellhorn explique que la mise en place de ce partenariat passera par deux étapes : d'abord la signature d'un accord-cadre, puis l'aboutissement à une entité commune opérationnelle. " Nous sommes sur la bonne voie, mais plusieurs questions doivent encore être clarifiées avant de franchir une étape aussi importante ", a-t-il déclare lors de cet entretien.

Joint par AOF ce lundi à ce sujet, Thales explique qu' " aucun accord n'a été trouvé à ce stade. Le groupe de défense " poursuit son travail et tout autre commentaire serait prématuré", fait-il savoir.

De son côté, Reuters, citant des sources proches du dossier, annonce que ces trois entreprises " ont redoublé d'efforts pour tenter de combiner leurs activités satellites dans une coentreprise qui serait valorisée à 10 milliards d'euros et espèrent conclure un accord initial dans les semaines à venir ".

Sous le nom de code " Projet Bromo ", l'objectif pour ces trois groupes est notamment de concurrencer la société SpaceX d'Elon Musk, notamment propriétaire de Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite.

En mars dernier, Thales annonçait qu'il avait pour objectif en 2025 d'atteindre une marge d'Ebit ajusté entre 12,2% et 12,4%, en amélioration de 40 à 60 points de base. Pour y parvenir, Pascal Bouchiat compte sur le redressement de l'activité spatiale comme il le confirmait pour AOF en mars dernier : " Quand vous analysez nos résultats 2024, vous constatez que chacune de nos activités affiche un très bon niveau de performance, à l'exception du spatial qui enregistre une perte opérationnelle. Un 'driver' important sera le début du redressement de la rentabilité de cette activité spatiale. L'objectif est que sa rentabilité opérationnelle avant charge de restructuration devienne positive en 2025. C'est le premier driver ".