La valeur du jour en Europe Ryanair dans le vert, publication trimestrielle saluée

(AOF) - Ryanair (+2,21% à 26,83 euros) progresse après des résultats trimestriels pourtant globalement appréciés des analystes. Au deuxième trimestre de son exercice 2026, la compagnie aérienne à bas prix a transporté 61,2 millions de passagers, soit une hausse de 2%, tandis que le coefficient d’occupation s’est amélioré d’un point à 96%. Parallèlement, les revenus ont augmenté 8%, à 5,48 milliards d’euros, et le bénéfice après impôts a bondi de 20%, pour s’élever à 1,72 milliard d’euros. Chez UBS et AlphaValue, les analystes sont unanimes et évoquent "des résultats légèrement meilleurs" qu’attendu.

Chez Oddo BHF, les résultats du deuxième trimestre ont été qualifiés de "solides" et "légèrement supérieurs au consensus", notamment le bénéfice net qui a atteint 1,72 milliard d'euros, soit 2% au-dessus des prévisions. Le groupe financier a également apprécié la hausse du tarif moyen de 6%, mais surtout la performance des coûts qui a été meilleure que prévu avec une hausse du coût unitaire hors carburant de 3% sur un an, contre une prévision de +7,6% pour Oddo BHF.

Au niveau de ses perspectives, sur l'ensemble de son exercice, Ryanair table désormais sur une croissance de son trafic de 3%, à 207 millions de passagers, soit un million de plus qu'auparavant. Cette révision est due aux livraisons de nouveaux avions Boeing qui ont été plus rapides que prévu et grâce à une forte demande au premier semestre.

En outre, les réservations pour le troisième trimestre sont légèrement supérieures à celles de l'année précédente, notamment pour les vacances d'octobre et les fêtes de Noël. Seul bémol, le groupe de transport aérien prévient qu'il va faire face à des comparaisons tarifaires plus difficiles au second semestre, rendant la croissance des tarifs plus complexe. La direction vise " une croissance raisonnable du bénéfice net " sur l'ensemble de l'année.

Le résultat final reste néanmoins exposé à plusieurs risques externes : une escalade des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, des chocs macro-économiques et d'éventuels impacts supplémentaires liées aux grèves répétées du contrôle aérien européen.

Pour Oddo BHF, la valorisation du titre Ryanair reste attractive par rapport à celle des concurrents. Partant, la recommandation des analystes demeure à Surperformance, avec un objectif de cours de 29,20 euros.

