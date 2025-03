La valeur du jour en Europe - RWE réduit de 10 milliards d'euros ses projets d'investissements dans les énergies vertes

(AOF) - RWE (-4,36% à 31,61 euros) affiche une des plus fortes baisses du Dax40 après avoir annoncé une réduction de ses investissements pour les années à venir, en parallèle d'une dégradation de sa performance en 2024. " En raison d'une gestion plus stricte des risques et d'attentes plus élevées en matière de rendement, RWE investira moins dans les années à venir que ce qui avait été prévu. Un total de 35 milliards d'euros nets est désormais prévu pour les années 2025 à 2030, soit environ 10 milliards d'euros nets de moins qu'anticipé précédemment ", explique le producteur d'électricité allemand.

" Les investissements dans les nouveaux parcs éoliens et solaires, le stockage de l'énergie, les électrolyseurs ou les centrales électriques flexibles sont réalisés sur plusieurs décennies et nécessitent donc des conditions-cadres stables et fiables. L'entreprise réagit aux incertitudes réglementaires, aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement, aux risques géopolitiques et à la hausse des taux d'intérêt " a expliqué la firme allemande.

Les fonds économisés seront utilisés pour un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,5 milliard d'euros, qui devrait être achevé d'ici le deuxième trimestre de 2026.

Concernant ses résultats sur l'exercice 2024, RWE a enregistré un Ebitda ajusté de 5,68 milliards d'euros, atteignant le haut de la fourchette de ses prévisions : 5,2-5,8 milliards d'euros. Il est nettement inférieur à celui de 2023 : 7,74 milliards d'euros.

À 2,3 milliards d'euros, le résultat net ajusté a aussi atteint le haut de la fourchette de ses estimations : 1,9-2,4 milliards d'euros. Cependant, ses bénéfices sont restés inférieurs par rapport à ceux de l'année précédente : 4,1 milliards d'euros.

RWE confirme la proposition de dividende de 1,10 euro par action pour l'exercice 2024, soit 0,10 euro de plus que l'année précédente.

Côté perspectives, le groupe allemand anticipe une nouvelle dégradation de ses comptes : un Ebitda ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros et un résultat net ajusté entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros.

"Ces prévisions sont basées sur l'attente d'une normalisation des marges provenant des ventes d'électricité et de l'optimisation à court terme de la répartition des centrales électriques. On s'attend également à des bénéfices normalisés dans le secteur de l'approvisionnement et du négoce", fait savoir le producteur d'électricité allemand.

RWE réaffirme ses objectifs de bénéfice par action à moyen et long terme. L'entreprise prévoit d'atteindre un bénéfice ajusté par action d'environ 3 euros en 2027. L'objectif pour 2030 reste inchangé à environ 4 euros par action. Son objectif est aussi d'augmenter le dividende de 5 à 10% par an jusqu'en 2030.

