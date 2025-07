La valeur du jour en Europe Rolls-Royce remet les gaz

(AOF) - Rolls-Royce (+ 9,21 %, à 1 079 euros) est au plus haut historique en Bourse après le relèvement de ses objectifs financiers annuels. Le groupe britannique est plus optimiste après avoir réalisé une excellente performance semestrielle malgré les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et aux droits de douane. Sur les six premiers mois de l’année, le bénéfice sous-jacent avant impôt s’est élevé à 1,689 milliard de livres sterling, soit un bond de 63,19 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation sous-jacent a bondi de 50% à 1,73 milliard, dépassant nettement le consensus de 1,08 milliard. Parallèlement, le bénéfice par action est passé de 8,95 à 15,74 livres sterling par titre.

La marge opérationnelle est quant à elle passée de 14 à 19,1 %. Enfin, le chiffre d'affaires du constructeur d'automobiles et de moteurs d'avion a bondi de 10,69 %, à 9,057 milliards de livres sterling.

La division Aéronautique Civile, qui a représenté 50,65 % des revenus en 2024, est la division qui a connu la plus forte amélioration de marge opérationnelle. Elle a atteint 24,9 %, contre 18 % au premier semestre 2024. Cette bonne performance s'explique par la solide performance du marché des pièces détachées pour gros moteurs, l'amélioration des marges contractuelles et la hausse du bénéfice sur les moteurs de rechange.

Dans le même secteur, son concurrent Safran a fait le même constat pour son activité Propulsion. La marge semestrielle du Français a atteint 23,3 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 3,4 points. Safran indique : " Elle a bénéficié d'une forte activité dans les services pour moteurs civils, tirée par les ventes de pièces de rechange pour le CFM56, du début de la reconnaissance de la marge sur les contrats à l'heure de vol du LEAP-1A et d'un ratio élevé de moteurs de rechange LEAP.

Chez Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, le directeur général, a déclaré : " Nous avons continué à réaliser d'importants progrès opérationnels et stratégiques au premier semestre 2025. Dans l'aéronautique civile, nous avons franchi des étapes importantes en matière de temps de vol et amélioré la rentabilité du marché secondaire. Dans les systèmes d'énergie, où nous entrevoyons désormais un potentiel de croissance supplémentaire, nous avons continué à générer une croissance rentable dans les centres de données et le secteur gouvernemental. Par ailleurs, Rolls-Royce SMR a été sélectionné comme fournisseur exclusif du premier programme de petits réacteurs modulaires au Royaume-Uni. Nous prévoyons que Rolls-Royce SMR sera rentable et dégagera un flux de trésorerie disponible positif d'ici 2030 ".

Le groupe en a profité pour relever certains de ses objectifs financiers annuels. Le résultat d'exploitation sous-jacent devrait finalement être compris entre 3,1 et 3,2 milliards de livres sterling, contre une précédente fourchette de 2,7 à 2,9 milliards de livres sterling. Le free cash-flow devrait être compris entre 3 et 3,1 milliards de livres sterling, contre de 2,7 à 2,9 milliards de livres sterling auparavant. Il s'est élevé à 1,58 milliard sur la première partie de l'exercice.

Pour les analystes d'UBS, le groupe britannique a dévoilé des résultats supérieurs à ses attentes. Les analystes de la banque suisse ont confirmé leur recommandation à l'Achat avec une cible de cours de 1 075 livres sterling.