La valeur du jour en Europe Porsche : petit repli des ventes au 1er semestre

(AOF) - À Francfort, le titre Porsche AG est en belle hausse et progresse de 1,25 %, à 42,92 euros. Cette progression permet à l’action de rattraper une maigre partie de son retard accumulé depuis le début de l’année. Depuis le 1er janvier, elle affichait un net repli de 27,44 %, à la clôture du lundi 7 juillet 2025. Porsche a pourtant dévoilé des ventes en baisse au premier semestre, mais les investisseurs tablaient vraisemblablement sur des données encore plus détériorées. Le groupe a donc vu ses ventes mondiales reculer de 6 %, à 146 391 véhicules, au premier semestre.

Dans le détail, les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 10 %, pour atteindre 43 557 véhicules livrés, il s'agit d'un record semestriel historique pour cette région. Cette bonne dynamique a été notamment entretenue par une meilleure disponibilité des produits sur le marché. Du côté des pays émergents et outre-mer, un record a également été battu avec 30 158 livraisons, soit une hausse de 10 %.

En revanche, sur les autres marchés, les six premiers mois de l'année ont été plus compliqués. En Allemagne, un repli de 23 %, à 15 973 unités, a été observé, tandis que dans l'Europe hors-Allemagne, la baisse a atteint 8 %, pour 35 381 véhicules livrés. Sur le Vieux Continent, les ventes ont été affectées par une base de comparaison défavorable. Enfin, en Chine, les livraisons ont chuté de 28 %, pour un total de 21 302 unités. Les conditions sur le marché chinois restent difficiles, notamment sur le segment du luxe, avec une concurrence intense.

Au niveau des modèles, Porsche a indiqué que le Macan a été le plus vendu avec une hausse des livraisons de 15 %, à 45 137 exemplaires, et 60 % (25 884 unités) sont des versions entièrement électriques. À l'inverse, l'iconique Porsche 911 a vu ses ventes reculer de 9 %, à cause des fortes ventes finales du modèle précédent l'année dernière et du lancement échelonné des nouveaux modèles.

Pour le second semestre, Matthias Becker, membre du directoire en charge des ventes et du marketing prévoit " un environnement toujours difficile. Il est donc d'autant plus important que nous travaillions en étroite collaboration avec nos régions de vente afin d'équilibrer soigneusement l'offre et la demande, conformément à notre stratégie de " valorisation avant volume ". Cette stratégie repose sur notre gamme de produits très attractive et presque entièrement renouvelée, qui couvre parfaitement les besoins très variés des clients du monde entier en matière de motorisations et d'équipements. "