La valeur du jour en Europe - Philips lanterne rouge de l'AEX : accord avec la FDA

(AOF) - Philips perd 6,12% à 19,72 euros et ferme la marche de l’indice AEX. A l’occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le groupe d’électronique présent dans la santé a annoncé un accord avec l’autorité sanitaire américaine (FDA) dans l’affaire des appareils respiratoires, qui ont fait l’objet de coûteux rappels depuis 2021. Philips va devoir mettre en place une feuille de route pour se mettre en conformité avec la réglementation. En attendant, il ne pourra plus commercialiser d’appareils de thérapie du sommeil ou autres appareils de soins respiratoires aux Etats-Unis.

Cette feuille de route comprendra "des actions définies, des étapes et des résultats à atteindre afin de démontrer la conformité aux exigences réglementaires et de relancer l'activité".

Philips précise qu'il s'agit d'un plan de plusieurs années et qu'il a en conséquence enregistré une charge de 363 millions d'euros dans ses comptes du quatrième trimestre. Elle est liée notamment aux mesures correctives apportées aux produits et à des dépréciations de stocks.

Résultats trimestriels décevants

Les résultats sur les trois derniers mois de l'année sont ressortis sous les attentes. Philips affiche un bénéfice net de 38 millions d'euros contre un profit de 105 millions d'euros, un an auparavant. Sur l'ensemble de l'année, il a essuyé une perte nette de 463 millions d'euros contre une perte de 1,6 milliard en 2022.

Au quatrième trimestre, l'Ebita ajusté est resté pratiquement stable à 653 millions d'euros. Il est inférieur de 3% au consensus, indique Jefferies.

Les ventes ont reculé de 1% en données comparables à 5,06 milliards d'euros. Elles étaient anticipées en hausse de 2,6%. Cette déception s'explique par la contreperformance de la division soins de santé connectés, précise Invest Securities.

Pour l'exercice 2024, Philips table sur une croissance des revenus entre 3% et 5% en données comparables et sur une marge d'Ebita ajusté comprise entre 11% et 11,5%.

Les perspectives 2023-2025 du groupe néerlandais ont enfin été confirmées. Philips vise une croissance des ventes d'environ 5% en données comparables et une marge d'Ebita ajusté située entre 10% et 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.