La valeur du jour en Europe - Philips au sommet de l'indice AEX : bons résultats et relèvement d'objectifs

(AOF) - Il y a près de 3 mois, Philips avait lancé un avertissement sur sa marge en raison de l'impact des droits de douane. Ce matin, le groupe d’électronique présent dans la santé a fait en partie machine arrière : les droits de douane auront finalement un impact moindre qu'anticipé sur sa rentabilité. Cette bonne nouvelle propulse l'action Philips (+9,82% à 24,27 euros) en tête de l'indice néerlandais, AEX. Pour couronner le tout, la société a dévoilé des résultats et des commandes meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Selon UBS, le consensus d'Ebita pourrait être relevé de 3%.

Objectif de marge rehaussé de 50 points de base

Cette année, Philips anticipe désormais une marge d'Ebita ajusté entre 11,3% et 11,8%, contre de 10,8% à 11,3% auparavant, et une fourchette initiale de 11,8% à 12,3%.

Elle a été relevée car l'augmentation des droits de douane pèsera moins que craint auparavant. Son impact est estimé entre 150 et 200 millions d'euros après la prise en compte de mesures d'adaptation substantielles contre de 250 à 300 millions d'euros auparavant.

Le flux de trésorerie disponible est désormais anticipé entre 200 et 400 millions d'euros en 2025 après le versement de 1,025 milliard d'euros de Philips Respironics pour le suivi médical et le règlement de préjudices corporels aux États-Unis. Il était antérieurement attendu légèrement positif pour l'ensemble de l'année.

En revanche, les ventes à données comparables sont, elles, toujours anticipées en croissance de 1% à 3%.

Bon deuxième trimestre pour Philips

Entre avril et juin, Philips a généré un Ebita ajusté de 540 millions d'euros, représentant une marge de 12,4%, contre 11,1%, un an auparavant. Le marché anticipait un Ebita de seulement 428 millions d'euros. Le groupe doit en particulier sa surperformance aux divisions Diagnostic et traitement et Soins connectés.

La rentabilité a progressé grâce à la baisse des coûts et à des prix plus élevés. Philips revendique 197 millions d'euros d'économie au deuxième trimestre et se trouve sur la bonne voie pour atteindre 800 millions d'euros cette année.

Les revenus ont, eux, augmenté de 1% en données comparables à 4,34 milliards d'euros, soutenus par l'activité Santé personnelle. Le marché visait 4,3 milliards d'euros.

Les commandes ont progressé de 6% en données comparables grâce à une augmentation à deux chiffres pour l'activité Diagnostic et traitement.

AOF - EN SAVOIR PLUS