La valeur du jour en Europe - Offre d'Unicredit sur Banco BPM : les conditions imposées par Rome interrogent

(AOF) - UniCredit a indiqué ne pas être en mesure de prendre une décision définitive sur la suite à donner à son offre publique d'achat sur Banco BPM en raison des conditions posées par l’Etat italien. En Bourse, les actions UniCredit et Banco BPM perdent respectivement 2,52% à 48,635 euros et 2,37% à 9,056 euros et figurent parmi les principales baisses l'indice FTSE MIB. " L'offre est approuvée avec des conditions dont le bien-fondé n'est pas clair ", souligne la banque italienne.

Cette dernière fait aussi remarquer que " le recours à des pouvoirs spéciaux dans le cadre d'une transaction nationale entre deux banques italiennes est inhabituel". Elle s'interroge également sur le fait qu'ils ont été invoqués " pour cette transaction, mais pas pour des transactions similaires actuellement en cours sur le marché italien ".

S'agissant des demandes de Rome, elles se traduisent en résumé par des contraintes sur la manière dont l'entité combinée gérera ses futures activités de crédit et de liquidité; sur le droit de céder des participations et de gérer de manière appropriée les actifs sous gestion d'Anima; et sur les activités d'UniCredit en Russie.

A propos de ce dernier sujet, UniCredit s'est engagée à poursuivre la réduction de sa présence en Russie. Elle a déjà diminué d'environ 90 % au cours des trois dernières années, conformément à la décision de la BCE.

La banque italienne s'inquiète par ailleurs du fait que " les conditions sont susceptibles de faire l'objet de différentes interprétations et pourraient ne pas être totalement alignées sur la législation italienne et européenne et sur les décisions des autorités de régulation ".

" Les obligations imposées à UniCredit pourraient nuire à sa pleine liberté et à sa capacité de prendre des décisions saines et prudentes à l'avenir " a prévenu l'établissement bancaire italien. Après avoir répondu aux autorités pour leur faire part de son point de vue sur le décret, il attend un retour de leur part.