La valeur du jour en Europe - NatWest : l'Etat devrait être sorti de son capital cette année

(AOF) - L'action NatWest (-3,96% à 419,80 pence) est reléguée à la dernière place de l'indice FTSE 100 en dépit de résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé. "2025 sera probablement aussi l'année où le groupe NatWest redeviendra entièrement privé", a déclaré à l'occasion de cette publication, le directeur général, Paul Thwaite. La couronne britannique détient désormais un peu moins de 7% de l'ancienne Royal Bank of Scotland, sauvée du naufrage par l'Etat lors de la grande crise financière.

Au quatrième trimestre, NatWest a enregistré un résultat net en progression de 3,1% à 1,328 milliard de livres. UBS souligne que le bénéfice imposable, hors éléments exceptionnels, est ressorti à 1,69 milliard de livres, soit 17% de mieux que le consensus.

"Avant provisions, le consensus a été dépassé d'environ 3%, grâce à des revenus plus élevés qu'attendu, avec des revenus d'intérêts et des autres revenus meilleurs qu'anticipé, partiellement compensés par des coûts plus élevés", détaille Bank of America.

Les revenus ont progressé de 8,1% à 3,825 milliards de livres grâce à un bond de 12,5% des revenus d'intérêts à 2,97 milliards de livres.

La banque britannique a terminé l'année en affichant une rentabilité sur actifs nets tangibles en repli de 0,3 point à 17,5%.

Sur l'année, son ratio de fonds propres durs a aussi reculé de 0,3 point à 13,6%.

La société a annoncé que les administrateurs ont recommandé un dividende final de 1,2 milliard de livres sterling, soit 15,5 pence par action ordinaire (2023 - 1 milliard de livres sterling, soit 11,5 pence par action ordinaire), sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 23 avril.

En 2025, NatWest anticipe des revenus, hors éléments exceptionnels, entre 15,2 et 15,7 milliards de livres et une rentabilité sur actifs nets tangibles entre 15% et 16%. Le ratio de fonds propres durs est toujours prévu entre 13% et 14%. La banque britannique prévoit enfin de distribuer des dividendes à hauteur d'environ 50% de son résultat net de procéder à des rachats d'actions, le cas échéant.

