La valeur du jour en Europe - Mercedes Benz encaisse la crise du secteur automobile

(AOF) - Mercedes Benz (-3,22% à 59,21 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice DAX et l'indice Eurostoxx 50 après avoir publié des résultats et des perspectives dégradés. Le constructeur automobile allemand annonce le lancement d'un plan de transformation visant à réduire ses coûts de production de 10 % d'ici 2027. Le conseil d'administration de la société proposera cependant un dividende de 4,30 euros par action, contre 5,30 euros en 2023. UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 55 euros, Stifel est à Conserver avec un objectif de 64 euros.

Le résultat d'exploitation de la division automobile a reculé de 40,5% à 8,46 milliards d'euros en 2024 : le constructeur invoque de faibles volumes, particulièrement en Chine, avec des prix et un mix produits défavorables. Pour l'ensemble du groupe, l'Ebit a reculé de 30,8%, pour un chiffre d'affaires en repli de 4,5% à 146 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle a atteint 9,2 milliards d'euros contre 11,3 milliards d'euros en 2023, "principalement en raison d'un taux de conversion de trésorerie très élevé" de la division Cars et Vans.

Mercedes anticipe des résultats encore inférieurs pour l'exercice en cours. En 2025 la rentabilité ajustée des ventes devrait se situer entre 6 et 8%, contre 8,1% en 2024, pour des ventes "légèrement inférieures" à celles de 2024. Le flux de trésorerie disponible du groupe provenant de l'activité industrielle devrait être nettement inférieur au niveau élevé de 2024, en raison d'un EBIT inférieur des divisions Cars et Vans.

Transformation et rachat d'actions

"Pour assurer la compétitivité future de l'entreprise dans un monde de plus en plus incertain, nous prenons des mesures pour rendre l'entreprise plus légère, plus rapide et plus forte, tout en préparant une campagne intense de lancement de produits pour plusieurs nouveaux véhicules", annonce le directeur général Ola Kaellenius.

Mercedes-Benz annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 5 milliards d'euros sur 24 mois, soit quelque 9% de sa capitalisation.

