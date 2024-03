La valeur du jour en Europe - Logitech : le départ de son directeur financier mal accueilli à Zurich

(AOF) - A la Bourse de Zurich, l'action de Logitech, spécialiste des périphériques informatiques, dévisse de 8,05% à 77,46 francs suisses et se loge en queue de peloton de l'indice SMI. Cette chute intervient après l'annonce inattendue du départ en mai de son directeur financier, Charles Boynton. Ce dernier quitte le groupe pour une nouvelle opportunité de carrière. Le nom de son successeur sera communiqué ultérieurement. Charles Boynton occupait le poste de directeur financier au sein de Logitech depuis un an et demi.

Pour sa part, la nouvelle directrice du groupe, Hanneke Faber, est en place depuis seulement six mois.

Après avoir fait état d'une baisse sur les trimestres précédents, Logitech a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2023-2024, communiquées fin janvier, soit un retour à la croissance au niveau des ventes.

Le groupe vaudois vise un chiffre d'affaires annuel entre 4,2 et 4,25 milliards de dollars, contre 4 à 4,15 milliards attendus précédemment.

Ce relèvement représenterait néanmoins un tassement entre 6% et 7% des recettes en glissement annuel (-9% à -12% anticipé avant).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.