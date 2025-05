La valeur du jour en Europe Les perspectives de Ryanair appréciées

(AOF) - Ryanair (+4,66 % à 23,35 euros) a dévoilé des résultats mitigés pour son exercice annuel clos le 31 mars et des perspectives encourageantes. Le groupe de transport aérien a vu son bénéfice net s’affaisser de 16 % en 2025, pour s’installer à 1,61 milliard d’euros, contre 1,92 milliard d’euros l’année dernière. Parallèlement, le chiffre d’affaires a progressé de 4 %, à 13,95 milliards d’euros, tandis que le trafic s’est apprécié de 9 %, pour s’élever à 200,2 millions de passagers. Le bénéfice du groupe a été impacté par une baisse de 7 % des tarifs.

Ryanair explique avoir dû prendre des mesures de stimulation tarifaire répétées l'année dernière afin d'atténuer l'absence des vacances de Pâques au premier trimestre, la pression sur les dépenses de consommation (liée à des taux d'intérêts et une inflation plus élevés et prolongés au premier semestre) et une forte baisse des réservations sur les vols en ligne avant l'été 2024. Ces mesures ont permis d'entraîner une forte croissance du trafic et une progression, plus modeste, des revenus.

En revanche, la compagnie aérienne a rappelé que son activité avait été également pénalisée par les retards de livraisons de Boeing et travaille en étroite collaboration avec l'avionneur américain pour accélérer les livraisons d'avions pouvant transporter plus de passagers, tout en consommant moins de kérosène. Toujours à cause de ces retards chez Boeing, Ryanair estime que son trafic ne devrait progresser que de 3 % en 2026, pour s'élever à environ 206 millions de passagers.

Actuellement, la demande est forte et la tendance sur les tarifs de haute saison est légèrement supérieure à l'exercice précédent. Le groupe prévoit que les tarifs du deuxième trimestre compenseront une partie de la baisse de 7 % enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat final du premier semestre dépendra toutefois des réservations à venir et des rendements estivaux plus élevés. Le groupe table sur une " croissance raisonnable " de son bénéfice net annuel. Il reste toutefois exposé aux évolutions externes comme le risque de guerres tarifaires, l'escalade de conflits…

Au cours de l'exercice 2025, un dividende cumulé de 0,40 euro par action a été versé, et un dividende final de 0,227 euro est dû en septembre, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. Le groupe prévoit également rembourser sa dette obligataire arrivant à échéance (dont une obligation de 850 millions d'euros en septembre 2025 et une autre de 1,2 milliard d'euros en mai 2026), tout en continuant de financer ses investissements en avions et moteurs par ses ressources internes.

Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé un rachat d'actions complémentaire de 750 millions d'euros, qui devrait s'étaler sur les 6 à 12 prochains mois.

