La valeur du jour en Europe La société belge UCB relève ses objectifs non pas une fois, mais deux fois cette année

(AOF) - UCB (+3,50%, à 248,30 euros), signe l’une des meilleures performances du BEL 20, le principal indice de la Bourse belge, et en profite pour se rapprocher de son plus haut historique touché le 6 octobre dernier à 263,20 euros en séance. La société biopharmaceutique a relevé ses prévisions financières pour 2025, pour la deuxième fois cette année, et est logiquement recherchée. UCB table désormais sur un chiffre d’affaires annuel au-delà de 7,6 milliards d’euros, soit une croissance de 24%, contre 7 milliards d’euros auparavant et un consensus à 7,3.

Le nouvel objectif de revenus reflète la croissance des ventes des produits Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla et Evenity, mais surtout " la performance exceptionnelle de Bimzelx, notamment une forte dynamique dans l'hidradénite suppurée et un mix de payeur favorable aux Etats-Unis ". Le Bimzelx sert à traiter des maladies inflammatoires chroniques (psoriasis en plaques, arthrite psoriasique…).

Oddo BHF souligne que sur le plan opérationnel, " le groupe devrait bénéficier à la fois des mesures de la simplification de son portefeuille (à l'image des ventes des droits d'Atarax et Nootropil fin 2024) en plus de sa performance commerciale.

Outre le chiffre d'affaires, UCB s'attend à voir sa marge d'Ebitda ajusté supérieure à 31%, contre au moins 30% auparavant, et un consensus à 30,3%.

Perspectives 2026 à surveiller

En ce qui concerne le prochain exercice, la société belge a mis en garde contre la perte d'exclusivité du produit Briviact, qui n'est pas une surprise, mais elle a également indiqué " que l'élargissement de l'utilisation de Bimzelx aux Etats-Unis pourrait affecter son prix net ". Pour les analystes de Jefferies, il est difficile d'interpréter ce commentaire sur 2026. Partant, la banque d'investissement américaine a décidé, pour son modèle, de retenir une baisse de prix de 10% pour Bimzelx outre-Atlantique l'année prochaine. La recommandation est à Sous-performance, avec une cible de cours de 212 euros.

Les analystes de KBC Securities sont un peu plus optimistes et conseillent d'Accumuler le titre UCB, en visant 270 euros. Ils évoquent une dynamique commerciale qui reste bien orientée, avec ce deuxième relèvement des objectifs de l'année.

Enfin, Berenberg a confirmé sa recommandation à Acheter, avec un objectif de cours de 290 euros, mais c'était avant le relèvement des objectifs.

Depuis le début de l'année, l'action UCB a suivi une belle trajectoire avec une progression d'environ 25%.

