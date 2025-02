La valeur du jour en Europe - Intercontinental Hotels Group : les charges d'intérêt chagrinent les investisseurs

(AOF) - L'action Intercontinental Hotels Group (IHG, -1,75% à 10 507,50 pence) affiche une des plus fortes baisses de l'indice Footsie 100 en raison de prévisions de charges d’intérêt plus élevées qu’anticipé. Le groupe propriétaire des marques Holiday Inn, Crowne Plaza et Six Senses prévoit pourtant de distribuer plus de 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires en 2025 grâce à un programme de rachat d'actions de 900 millions de dollars et aux dividendes

La croissance du chiffre d'affaires global par chambre disponible (RevPAR) indicateur clé du secteur, a dépassé les attentes à 3% contre 2,6% attendus. Cette bonne surprise est due à la reprise de l’activité aux Etats-Unis (+1,7%) malgré la faiblesse des réservations en Chine (-4,8%).

IHG confirme ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance annuelle du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette à un chiffre. Le groupe prévoit cependant que les charges d'intérêts ajustées pour 2025 se situeront entre 190 et 205 millions de dollars, "compte tenu de l'augmentation de la dette nette moyenne et du coût plus élevé de l'emprunt". Ce chiffre dépasse le consensus des analystes de 174 millions de dollars. Du fait de ces charges plus élevées, Jefferies anticipe une révision à la baisse du consensus de profit avant impôts de 2,5% pour cette année.

Le bénéfice par action ajusté 2024 de 432,4 pence, en hausse de 15,1 %, tient compte des charges d'intérêt ajustées de 165 millions de dollars (contre 131 millions de dollars en 2023).

"La forte demande mondiale pour nos marques a entraîné l'ouverture de 371 hôtels et de 714 propriétés soit presque deux par jour et 106 000 chambres soit 34% de plus que l'année précédente," a commenté le directeur général, Elie Maalouf. "Notre parc mondial compte désormais plus de 6 600 hôtels, et la dynamique s'est poursuivie en 2025 avec notre 800ème ouverture en Grande Chine". "Notre pipeline mondial a augmenté de 10% pour atteindre plus de 2 200 hôtels, représentant une croissance future de la taille du système de 33 %" ajoute-t-il.

