La valeur du jour en Europe - Inditex : un bénéfice record de 5,38 milliards d'euros en 2023

(AOF) - A la Bourse de Madrid, Inditex, propriétaire de Zara, s'adjuge 4,55% à 42,95 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter a annoncé avoir dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2023, à 5,38 milliards d'euros, en hausse de 30% par rapport aux 4,13 milliards d'euros de 2022, qui constituaient le précédent record. La société, qui s'appuie sur sept marques dont Bershka et Massimo Dutti a dépassé le consensus qui visait 5,36 milliards de profits et a dégagé un chiffre d'affaires annuel record de 35,95 milliards d'euros, en hausse de 10%.

La marge brute s'élève sur l'exercice à 57,8% contre 57% pour le cru 2022-2023.

"Inditex fait état d'un solide début d'année, avec des ventes en progression de 11% entre le 1er février et le 11 mars", relève Invest Securities.

Un dividende historique de 1,54 euro par action

Dans ce contexte, Inditex précise qu'il versera un dividende de 1,54 euro par action à ses actionnaires. En hausse de 28% par rapport à 2022, il s'agit du dividende le plus élevé de l'histoire du groupe.

La direction du groupe espagnol a fait savoir que Zara ouvrira de nouveaux magasins aux Etats-Unis, à Los Angeles et à Las Vegas.

Elle prévoit en outre des dépenses d'investissement ordinaires d'environ 1,8 milliard d'euros pour optimiser l'espace commercial, son intégration technologique et améliorer ses plateformes en ligne.

Des investissements logistiques à hauteur de 900 millions d'euros par an pour 2024-2025 et 2025-2026 ont été annoncés, comprenant notamment des nouveaux centres de distribution en Espagne.

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.