La valeur du jour en Europe - Inditex au beau fixe après sa performance sur 9 mois

(AOF) - A la Bourse de Madrid, le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil) s'adjuge 0,94% à 38,66 euros. Au terme de 9 mois d'activité, le propriétaire de la marque Zara a dégagé un bénéfice net de 4,1 milliards d'euros, en hausse de 32,5%, ressortant quasiment égal à son niveau de 2022-2023 (4,13 milliards d'euros). L’excédent brut d’exploitation s’est apprécié de 13,9%, à 7,4 milliards d’euros, le résultat opérationnel de 24,3%, à 5,2 milliards.

Ses revenus totalisent 25,62 milliards d'euros, un brin en deçà des 25,7 milliards anticipés, mais en hausse de 11,1% sur un an à données publiées comparé à une hausse de 19% enregistrée un an plus tôt.

Sa marge brute, indicateur clé dans le secteur textile, s'est améliorée de 58,2% à 61,7% entre le premier semestre et le troisième trimestre.

Quant à la trésorerie nette d'Inditex, celle-ci s'affiche à 11,5 milliards d'euros, en hausse de 15% sur un an.

"Inditex a relevé ses prévisions de marge brute pour l'exercice 2023 à environ +75 points de base par rapport à l'année précédente (contre un objectif de stabilité (plus ou moins 50 points de base) visé jusqu'alors)", souligne UBS, ajoutant que le groupe "est en train de construire une surperformance durable par rapport à ses pairs.

Si les ventes au troisième trimestre (août-octobre) ont marqué le pas en raison d'une météo trop clémente durant l'automne, les ventes concernant les premières semaines du dernier trimestre, du 1er novembre au 11 décembre, enregistrent une croissance de 14% à devises constantes, au-dessus des prévisions.

"Les collections automne-Hiver continuent d'être bien accueillies par nos clients", souligne Inditex.

