La valeur du jour en Europe Erste Group soutenu par le relèvement des objectifs annuels
information fournie par AOF 31/10/2025 à 14:55

(AOF) - Erste Group gagne 4,69%, à 89,20 euros, le groupe bancaire autrichien ayant relevé ses objectifs 2025 après un troisième trimestre solide. Il anticipe désormais une croissance du revenu net d'intérêts supérieure à 2 %, contre une prévision précédente de "légère hausse" et un ratio de fonds propres durs (CET1) supérieur à 18,5 % en fin d'année, à comparer avec un précédent objectif de plus de 18,25%. Le coefficient d'exploitation est pour sa part vu aux alentours de 48%, contre inférieur à 50 auparavant. UBS anticipe une augmentation de 1% à 5% du consensus de bénéfice par action.

Le groupe vise par ailleurs un rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) supérieur à 15 % pour 2025, soutenu par une expansion du crédit et une bonne tenue du risque de crédit.

Entre juillet et septembre, Erste Group a vu son bénéfice net progresser à 901 millions d'euros, contre 886 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Le bénéfice avant impôts a atteint 1,395 milliard d'euros, soit 7 % de plus que le consensus, signale UBS.

Les revenus ont progressé de 4,3%, à 2,92 milliards d'euros, dont des revenus nets d'intérêts de 1,975 milliard d'euros, en hausse de 3,8%. Le marché anticipait respectivement 2,86 milliards d'euros et 1,922 milliard d'euros.

Les charges d'exploitation ont progressé de 7,9 % à 1,36 milliard d'euros et dépassé légèrement les attentes de 1,35 milliard d'euros. Le coefficient d'exploitation, indicateur d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est ressorti à 46,7 %, contre 45,1 % un an plus tôt. Le coût du risque, à 24 points de base des encours de crédit à la clientèle, est supérieur de 5% au consensus, relève UBS.

AOF - EN SAVOIR PLUS

