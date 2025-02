La valeur du jour en Europe - En verve à Copenhague, Carlsberg renoue avec un résultat net positif en 2024

(AOF) - Carlsberg (+5,15% à 775,70 couronnes danoises) progresse à la Bourse de Copenhague grâce à sa bonne performance sur l'année 2024. Ses revenus atteignent 75,01 milliards de couronnes danoises contre 73,58 milliards en 2023, soit une hausse de 2,4% en organique. Sur un an, sa marge brute croît de 5,9% organique à 34,38 milliards d'euros. L'Ebitda ressort à 15,78 milliards de couronnes danoises contre 15,17 milliards un an avant, soit une augmentation de 5,4% en organique. Sa marge opérationnelle s'est améliorée de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 15,2%.

Surtout, après une perte nette de plus de 40 milliards de couronnes danoises en 2023, Carlsberg affiche en 2024 un bénéfice net de 9,11 milliards de couronnes danoises.

Le bénéfice net par action ressort ainsi de 68,7 couronnes danoises contre une perte nette par action proche des 300 couronnes danoises en 2023.

Le bénéfice d'exploitation avant éléments spéciaux passe à 11,41 milliards de couronnes danoises contre 11,10 milliard il y a un an, soit une hausse de 6% en organique.

Le free cash flow s'élève à 9,794 milliards de couronnes danoises en 2024 contre 4,878 milliards en 2023.

Les volumes de bière ont augmenté organiquement de 0,2% en raison d'une solide croissance dans les pays d'Europe centrale et orientale (+3,6% en organique) qui a plus que compensé un déclin en Europe occidentale et en Asie (respectivement -1,8% et -1,3%).

Les volumes des autres boissons ont connu une croissance organique de 1,6 %, principalement grâce aux boissons gazeuses en Suède, en Finlande et au Laos, aux boissons énergisantes dans la région CEEI (Central & Eastern Europe and India) et aux produits "Beyond Beer" en Chine et en Ukraine.

Le conseil de surveillance recommandera à l'assemblée générale annuelle un dividende par action de 27 couronnes danoises comme en 2023. Cela correspond à un ratio de distribution de 49%.

"Compte tenu de l'environnement difficile dans certains de nos principaux marchés, qui a eu un impact sur l'évolution des volumes, nous sommes satisfaits de nos solides résultats pour 2024. L'engagement et la résilience de notre entreprise nous ont permis de réaliser une croissance du chiffre d'affaires, d'augmenter les investissements commerciaux et d'atteindre une croissance organique du bénéfice d'exploitation dans le haut de la fourchette de nos prévisions, que nous avons revus à la hausse en août", a commenté le CEO de Carlsberg Jacob Aarup-Anderse.

Hausse organique attendue de son EBIT entre 1% et 5% pour 2025

Pour 2025, Carlsberg s'attend à "un environnement de consommation relativement stable, bien que l'incertitude liée au sentiment des consommateurs en Asie et en Europe demeure".

Sur cette année, la compagnie brassicole danoise prévoit une hausse de son EBIT en organique compris entre 1% et 5%, globalement conformes aux attentes selon UBS (consensus de 2,8%).

En revanche, le broker estime que les perspectives de taux d'imposition plus élevées impliquent un impact négatif de 1% à 3% sur le consensus du bénéfice net par action.

Pour Jefferies, les prévisions d'Ebit de la société "tient compte d'un vent contraire de -200 à -300 points de base dû à la perte de la licence San Miguel UK".

