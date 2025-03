La valeur du jour en Europe - Deliveroo : clap de fin à Hong Kong après 9 ans d'activité

(AOF) - Deliveroo progresse de 1,20% à 126,60 euros à la bourse londonienne. La société britannique de livraison de repas a fait état ce lundi de la fin ses activités à Hong Kong avec la vente de certains actifs à Foodpanda, basée à Singapour, pour un montant non communiqué et de la fermeture d'autres actifs. La plateforme de Hong Kong, qui devrait demeurer active jusqu'au 7 avril, représentait environ 5% du groupe et affichait un Ebitda ajusté négatif.

Deliveroo Hong Kong a nommé des liquidateurs pour gérer la fermeture de l'entreprise et les actifs restants.

"Plusieurs dynamiques spécifiques au marché de Hong Kong ont conduit le conseil d'administration à envisager des options stratégiques et à déterminer qu'il n'est pas dans l'intérêt des actionnaires de continuer à opérer à Hong Kong", a indiqué la société dans un communiqué.

Delivery Hero, la société mère de foodpanda dont le siège est à Berlin, a confirmé qu'elle allait acquérir certains actifs de Deliveroo. Ce qui lui permettra d'accéder à certains restaurants et épiceries de Hong Kong qui étaient auparavant exclusifs à Deliveroo, donnant ainsi la possibilité aux vendeurs de sa plateforme d'accéder à une base de clients plus importante.

Deliveroo a lancé ses activités à Hong Kong en 2015 et avait quitté Taïwan en avril 2020 pendant la pandémie de Covid-19.

AOF - EN SAVOIR PLUS