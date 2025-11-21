La valeur du jour en Europe- Canal + a la gagne après la conservation des droits de diffusion des Coupes d'Europe de foot

(AOF) - Canal + grimpe de 6,80 euros, à 246,50 pence, à la bourse londonienne, après avoir conservé l’intégralité des droits TV en France des Coupes d’Europe, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031. Le groupe audiovisuel français, côté à Londres depuis décembre 2024 et la scission de Vivendi, déboursait 480 millions d’euros par saison pour diffuser en France les trois épreuves continentales (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence). Il a gardé son exclusivité à un prix «légèrement inférieur au contrat en cours», selon une source proche du dossier.
Cette annonce constitue une bonne nouvelle pour l'entreprise présidée par Maxime Saada alors que la chaîne ne diffuse plus la Ligue 1 depuis la saison 2024-2025.
Pour Bank of America, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le titre, "cela donne à Canal+ une plus grande visibilité sur son offre sportive". Avant de poursuivre: "L'accord devrait visiblement stimuler la rentabilité de Canal en France et au niveau du groupe".
Canal +, dont le premier actionnaire est le groupe Bolloré, avait confirmé ses perspectives annuelles, indiquant être en bonne voie pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires 2025 et d'Ebita à environ 515 millions d'euros. La société a également réaffirmé sa prévision de trésorerie: des flux nets de trésorerie opérationnels supérieurs à 500 millions d'euros et des flux de trésorerie disponibles supérieurs à 370 millions d'euros.
