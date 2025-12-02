 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,84
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)
information fournie par AOF 02/12/2025 à 10:21

(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société pharmaceutique et agrochimique a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars dans le cadre de plaintes, son herbicide étant accusé de provoquer des cancers. Bayer s’est félicitée que le Solicitor General (l’avocat général des Etats-Unis) soutienne l’examen par la Cour Suprême de la requête en délivrance d’un writ of certiorari.

Il s'agit d'une ordonnance formelle émise par une juridiction supérieure à l'attention d'une juridiction inférieure, utilisée principalement par la Cour Suprême pour réviser des décisions rendues et qu'il partage ses arguments sur la préemption.

Le géant allemand estime que la divergence entre les cours d'appel fédérales dans le contentieux Roundup, sur la question transversale de savoir si le droit fédéral préempte les actions fondées sur des théories de défaut d'avertissement en droit des Etats, justifie un examen et une clarification par la plus haute juridiction du pays.

Pour Bill Anderson, président-directeur général de Bayer : " Le soutien du gouvernement américain est une étape importante et une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains, qui ont besoin de clarté réglementaire. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, car la mauvaise application du droit fédéral met en péril la disponibilité d'outils innovants pour les agriculteurs et les investissements dans l'ensemble de l'économie américaine ".

Bayer rappelle qu'une décision favorable sur cette question centrale pourrait la rapprocher d'un règlement définitif de dizaines de milliers d'affaires Roundup. La société continue de déployer sa stratégie en plusieurs volets visant à contenir de manière significative le contentieux d'ici fin 2026. Le Roundup avait été acquis dans le cadre du rachat du groupe américaine Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018.

Pour AlphaValue, " l'administration américaine est venue au soutien de Bayer, en exhortant la Cour suprême des États-Unis à limiter des milliers de poursuites liées au Roundup visant Bayer ". L'analyste rappelle que la société allemande a déjà versé environ 10 milliards de dollars de règlements depuis 2020, mais n'a pas encore réussi à obtenir une décision de règlement concernant les affaires futures.

Chez Jefferies, il s'agit d'un élément positif et d'une étape en avant dans le cadre de la stratégie visant à résoudre le contentieux du glyphosate d'ici fin 2026. La banque d'investissement américaine rappelle que Bayer a annoncé une provision de 6,5 milliards de dollars au titre de ce contentieux lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, couvrant 67 000 dossiers restants et d'éventuelles affaires futures. Jefferies a maintenu sa recommandation à Conserver sur l'action Bayer, avec un objectif de cours de 25 euros.

En parallèle à cette bonne nouvelle, Bayer a annoncé le lancement d'une étude de phase III portant sur son système intra-utérin libérant Lévonorgestrel, dans le traitement de l'hyperplasie de l'endomètre non atypique chez la femme. Cette affection entraîne un épaississement anormal de la muqueuse qui tapisse l'utérus, appelée endomètre, dû à un déséquilibre entre les taux d'œstrogènes et de progestérone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BAYER
33,8350 EUR XETRA +11,04%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 10:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank