La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)

(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société pharmaceutique et agrochimique a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars dans le cadre de plaintes, son herbicide étant accusé de provoquer des cancers. Bayer s’est félicitée que le Solicitor General (l’avocat général des Etats-Unis) soutienne l’examen par la Cour Suprême de la requête en délivrance d’un writ of certiorari.

Il s'agit d'une ordonnance formelle émise par une juridiction supérieure à l'attention d'une juridiction inférieure, utilisée principalement par la Cour Suprême pour réviser des décisions rendues et qu'il partage ses arguments sur la préemption.

Le géant allemand estime que la divergence entre les cours d'appel fédérales dans le contentieux Roundup, sur la question transversale de savoir si le droit fédéral préempte les actions fondées sur des théories de défaut d'avertissement en droit des Etats, justifie un examen et une clarification par la plus haute juridiction du pays.

Pour Bill Anderson, président-directeur général de Bayer : " Le soutien du gouvernement américain est une étape importante et une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains, qui ont besoin de clarté réglementaire. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, car la mauvaise application du droit fédéral met en péril la disponibilité d'outils innovants pour les agriculteurs et les investissements dans l'ensemble de l'économie américaine ".

Bayer rappelle qu'une décision favorable sur cette question centrale pourrait la rapprocher d'un règlement définitif de dizaines de milliers d'affaires Roundup. La société continue de déployer sa stratégie en plusieurs volets visant à contenir de manière significative le contentieux d'ici fin 2026. Le Roundup avait été acquis dans le cadre du rachat du groupe américaine Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018.

Pour AlphaValue, " l'administration américaine est venue au soutien de Bayer, en exhortant la Cour suprême des États-Unis à limiter des milliers de poursuites liées au Roundup visant Bayer ". L'analyste rappelle que la société allemande a déjà versé environ 10 milliards de dollars de règlements depuis 2020, mais n'a pas encore réussi à obtenir une décision de règlement concernant les affaires futures.

Chez Jefferies, il s'agit d'un élément positif et d'une étape en avant dans le cadre de la stratégie visant à résoudre le contentieux du glyphosate d'ici fin 2026. La banque d'investissement américaine rappelle que Bayer a annoncé une provision de 6,5 milliards de dollars au titre de ce contentieux lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, couvrant 67 000 dossiers restants et d'éventuelles affaires futures. Jefferies a maintenu sa recommandation à Conserver sur l'action Bayer, avec un objectif de cours de 25 euros.

En parallèle à cette bonne nouvelle, Bayer a annoncé le lancement d'une étude de phase III portant sur son système intra-utérin libérant Lévonorgestrel, dans le traitement de l'hyperplasie de l'endomètre non atypique chez la femme. Cette affection entraîne un épaississement anormal de la muqueuse qui tapisse l'utérus, appelée endomètre, dû à un déséquilibre entre les taux d'œstrogènes et de progestérone.

