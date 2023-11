La valeur du jour en Europe Banca MPS : Rome vend 25% du capital pour 920 millions d'euros

(AOF) - Plus fort repli de l'indice FTSE MIB, le titre Banca MPS perd 7,06% à 2,855 euros après l'annonce de la cession du quart de son capital par l'Italie. Rome détenait un peu plus de 64% du capital de la banque italienne depuis son sauvetage en 2017 et avait échoué à la reprivatiser il y a deux ans. Dans le cadre d'une procédure accélérée, le ministère des Finances a placé un peu moins de 315 millions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels italiens et étrangers au prix de 2,92 euros. Ce dernier fait ressortir une décote de 4,9% par rapport à la clôture du 20 novembre.

"Face à la demande recueillie, plus de cinq fois supérieure au montant initial, l'offre a été portée de 20% à 25% du capital social de BMPS" a indiqué le ministère des Finances (MEF).

"La transaction représente la première phase d'un processus plus large qui conduira le MEF à obtenir une valeur maximale pour la banque, dans l'intérêt de celle-ci et de toutes les parties prenantes", a indiqué le Bercy italien. En échange de l'injection de 5,4 milliards d'euros en 2017, l'Italie s'était engagé auprès de la Commission européenne à sortir du capital de Banca MPS à terme.

Longtemps considérée comme le maillon faible du secteur bancaire italien, Banca MPS a redressé ses comptes et sa solidité financière. Sur les 9 premiers mois de 2023, elle a enregistré un bénéfice net de 928,6 millions d'euros contre une perte de 334,4 millions d'euros, un an plus tôt. Elle anticipe pour cette année un bénéfice net supérieur à 1,1 milliard d'euros. La banque italienne affiche en outre un ratio de fonds propres durs (CET1) de 16% à fin septembre.

