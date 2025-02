La valeur du jour en Europe - Allianz se replie : l'objectif de résultat opérationnel est un peu juste

(AOF) - Allianz perd 1,5% à 331,80 euros, l’assureur allemand ayant dévoilé des résultats trimestriels solides accompagnés de perspectives un peu courtes. Un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 2 milliards d'euros a été annoncé, qui débutera en mars et s'achèvera le 31 décembre 2025. La direction proposera un dividende par action de 15,40 euros, soit une augmentation de 11,6%.

Au quatrième trimestre, le concurrent d'Axa a enregistré une progression de 14,9% de son résultat net, part du groupe à 2,47 milliards d'euros. Le marché anticipait 2,35 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 10,9% à 4,17 milliards d'euros alors que les analystes visaient 3,97 milliards d'euros en moyenne. Le chiffre d'affaires a progressé de 16% à 45,9 milliards d'euros.

Le ratio combiné de la division P&C (assurances dommages et habitations) a reculé de 0,2 point à 93,7%. Sous 100%, plus cet indicateur est faible et plus la rentabilité est forte.

En gestion d'actifs, Allianz gérait 1920 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin décembre, en augmentation de 208 milliards sur un an. Ce métier a connu une collecte de 84,8 milliards d'euros, soit près de 4 fois plus qu'il y a un an. L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 46,2 milliards d'euros. L'impact favorable des changes s'élève à 76,6 milliards d'euros.

Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 84,5 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 0,4 milliard d'euros d'argent frais.

"Dans un contexte de faible croissance économique et de niveaux élevés de catastrophes naturelles, nous avons réalisé un bénéfice d'exploitation et un revenu net record. Tous les segments ont terminé l'année au-dessus de leur objectif de bénéfice d'exploitation, ce qui démontre la résilience de notre modèle d'entreprise " s'est félicitée la directrice financière, Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Cette année, Allianz vise résultat opérationnel de 16 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard d'euros, sachant que le marché anticipe 17 milliards d'euros. UBS rappelle cependant qu'Allianz a l'habitude d'atteindre le haut de la fourchette.

