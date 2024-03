La valeur du jour à Wall Street - Walgreens Boots Alliance abaisse sa prévision de bénéfice 2024

(AOF) - Walgreens Boots Alliance (+0,45% à 21,12 dollars) progresse légèrement après avoir annoncé un bénéfice net ajusté trimestriel en hausse de 2,8% sur un an à 1,20 dollar et un chiffre d’affaires en hausse de 6,3% sur un an à 37,1 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique américain abaisse sa prévision de bénéfice net annuel par action à une fourchette de 3,20 à 3,35 dollars, invoquant un contexte difficile pour le secteur de la distribution aux Etats-Unis et une dépréciation de 5,8 milliards dans le dossier VillageMD.

L'Ebitda ajusté est attendu au seuil de rentabilité, soit au milieu de la fourchette donnée précédemment.

VillageMD offre des soins primaires de haute qualité en permettant aux médecins de passer des modèles de soins traditionnels rémunérés à l'acte à des modèles de soins basés sur les risques. Son partenariat avec Walgreens a débuté en 2019 avec le lancement pilote de cinq cabinets colocalisés dans la région de Houston. Ils comptaient quelque 200 cabinets fin 2022 à travers le pays, notamment en Arizona, en Floride, au Texas, au Kentucky, en Indiana, au Massachusetts, au New Hampshire, en Géorgie et au Rhode Island, ainsi qu'au Nevada. Walgreens prévoit actuellement de fermer quelque 160 de ces sites.

"Nous restons confiants dans notre objectif de réaliser 1 milliard de dollars d'économies de coûts cette année", annonce le CEO Tim Wentworth. "Nous poursuivons l'examen stratégique de notre portefeuille au cours des trois prochains mois afin de garantir qu'il stimule la croissance et génère de la valeur".

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.