La valeur du jour à Wall Street - Tyson Foods ferme son usine de transformation de bœuf dans le Nebraska
24/11/2025 à 17:38

(AOF) - Tyson Foods (+5,78% à 56,77 dollars) a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans l'une de ses plus grandes usines de transformation de viande bovine aux Etats-Unis. Elle est située dans la ville de Lexington, dans le Nebraska. En outre, le groupe agroalimentaire réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau.

"Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.

Elle s'engage à aider les membres de son équipe à postuler à des postes vacants dans d'autres établissements et en leur offrant des avantages liés à la relocalisation.

Baisse anticipée de la production de boeuf

Cette décision de réduire ses activités de son segment boeuf n'est pas anodin. L'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis) prévoit une baisse d'environ 2% de la production nationale de boeuf au cours de l'exercice 2026 par rapport à l'exercice 2025.

Par conséquent, il y a 15 jours, pour la division boeuf, Tyson Foods avait annoncé une perte d'exploitation ajustée comprise entre 400 et 600 millions de dollars pour l'exercice 2025/2026, en parallèle de la présentation de ses résultats annuels de l'exercice 2024/2025. Sur cet exercice qui vient de se clore, les pertes ajustées sur ce segment d'activité s'élèvent à 426 millions de dollars contre 291 millions de dollars en 2023/2024.

En revanche, le premier producteur mondial de viande de boeuf, de poulet et de porc s'est montré optimiste quant à ses autres prévisions. Pour l'exercice à venir, la société cible une augmentation entre 2 et 4% de ses ventes annuelles contre 2,1% sur un an en 2024/2025 (elles ont atteint les 55 milliards de dollars). Cet objectif est globalement supérieur au consensus des analystes, selon les données compilées par LSEG : +2,3%.

En outre, le bénéfice d'exploitation ajusté est attendu entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars. Il est ressorti sur l'exercice qui vient de se terminer à près de 2,29 milliards de dollars, soit une hausse de 26% en glissement annuel.

Le free cash flow devrait être compris entre 0,8 et 1,3 milliard de dollars. Il s'affiche à 1,17 milliard de dollars en 2024/2025 (soit une diminution de 281 millions de dollars sur un an).

