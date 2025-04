La valeur du jour à Wall Street - Tesla est menacé à moins qu'Elon Musk ne "prenne du recul" selon Dan Ives

(AOF) - Tesla (-4% à 229,85 dollars) est en nette baisse comme tout son secteur. L'analyste Daniel Ives (Wedbush), connu pour ses analyses optimiste, a abaissé son objectif de cours sur la valeur de 550 dollars à 315 dollars, prévoyant que la guerre commerciale engagée par Donald Trump aura un impact important sur le constructeur de voitures électriques. Ue grande partie de ses fournisseurs se trouve hors des États-Unis. L'avenir est sombre à moins qu'Elon Musk ne "prenne du recul", en particulier par rapport à son implication dans le "DOGE" (Département de l'efficacité gouvernementale).

Daniel Ives appréhende surtout l'impact des représailles de la Chine, qui risque de pousser les consommateurs de l'empire du Milieu à préférer à Tesla son concurrent local BYD. "Le contrecoup de la politique tarifaire de Trump en Chine et son association avec Musk seront difficiles à minimiser, ce qui va renforcer l'attirance des consommateurs chinois pour leurs marques nationales comme BYD, Nio, Xpeng ou autres", estime l'analyste.

L'avenir s'annonce prometteur pour Tesla, avec le système de freinage automatique sans surveillance d'Austin, les véhicules à bas prix et, bien sûr, l'avenir de l'autonomie et de la robotique... mais le constructeur est malheureusement devenu un symbole politique à cause de Musk, et "c'est très mauvais pour l'avenir de ce pilier technologique".

Nous estimons que Tesla a perdu au moins 10 % de sa clientèle mondiale potentielle en raison des problèmes d'image de marque qu'elle s'est auto-infligés, l'impact en Europe pouvant dépasser 20 %.

"ll est temps pour Musk d'intervenir, d'analyser la situation et de montrer qu'il est un leader en cette période d'incertitude" estime Daniel Ives. "Musk s'est souvent retrouvé dos au mur, et à chaque fois Tesla s'en est sorti renforcé… c'est peut-être l'un des plus grands défis qu'il ait eu à relever jusqu'à présent".

