La valeur du jour à Wall Street - Qualcomm décroche après des prévisions revues à la baisse
information fournie par AOF 05/02/2026 à 16:18

(AOF) - Qualcomm (-9,13% à 134,72 dollars) affiche la deuxième plus forte baisse du Nasdaq 100, les investisseurs sanctionnant des prévisions revues à la baisse pour le trimestre en cours, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sur fond de pénurie mondiale de mémoire.

Sur son 1er trimestre fiscal, le fabricant de puces a enregistré un BPA de 3,50 dollars par action, contre 3,41 USD attendu, et un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus.

Toutefois, pour le trimestre en cours, Qualcomm n'anticipe qu'un BPA de 2,45 à 2,65 USD et des revenus entre 10,2 et 11 MdsUSD, des prévisions qui se sont révélées en deçà des attentes du marché.

Qualcomm a mis en avant la pression croissante exercée sur l'approvisionnement en mémoire, conséquence directe de la forte demande des centres de données, au détriment des appareils grand public.

Réagissant à cette publication, Bank of America dégrade sa recommandation sur le dossier à neutre avec un objectif de cours ramené de 215 à 155 USD, mettant en avant cette faiblesse dans les appareils portables.

"La hausse des prix de mémoire et les pertes de parts de marché freinent le profil de croissance dans les portables", souligne ainsi le broker, qui met à jour ses estimations pour le groupe afin de refléter cette dynamique.

BofA note que l'automobile et l'IoT (Internet des Objet) ont connu des croissances de 14,6% et 9% en glissement annuel, mais s'il prévoit que ces segments soutiendront la croissance, ceci ne pourra compenser totalement la faiblesse des appareils.

