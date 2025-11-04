 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Palantir : les investisseurs en proie aux doutes en raison d'une valorisation extrême
information fournie par AOF 04/11/2025 à 17:02

(AOF) - Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année après avoir annoncé son 9e trimestre consécutif d'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires. En dépit de cette prouesse, l'action de l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle décroche de 7,02% à 192,58 dollars et connaît l'un des replis les plus prononcés de l'indice S&P500. Palantir Technologies affiche cependant un gain de 155% depuis le début de l'année et une valorisation stratosphérique.

Une valorisation extrême

Selon les données de Bloomberg, citées par Deutsche Bank, ce ratio est le plus élevé parmi tous les membres du S&P500, qui affichent en moyenne un ratio d'environ 3,5. "Les chiffres sont excellents, mais la valorisation est extrême," résume Jefferies.

L'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle bénéficie du boom de l'intelligence artificielle. Pour Bank of America, Palantir reste "le meilleur facilitateur, intégrateur, architecte et développeur d'IA parmi ses pairs".

Au troisième trimestre, Palantir a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en hausse à 475,6 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre 143,52 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté a été multiplié par plus de 2, à 600,54 millions de dollars.

Ses revenus ont bondi de 63% à 1,18 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché. Wall Street prévoyait une croissance de "seulement" 50% après une progression de 48% au deuxième trimestre.

Forte croissance pour les clients commerciaux américains

Les analystes expliquent cette surperformance principalement par les ventes aux clients commerciaux aux Etats-Unis. Elles se sont envolées de 121% à 397 millions de dollars. Selon Bank of America, "cette augmentation reflète non seulement l'engouement pour l'IA, mais aussi la prise de conscience croissante des entreprises que la plateforme Palantir offre des résultats mesurables et que la mise à l'échelle de l'AIP dans toutes les opérations devient une nécessité concurrentielle". AIP fait référence à la plateforme d'intelligence artificielle de Palantir.

L'activité réalisée avec le gouvernement américain n'a pas démérité non plus, elle non plus. Ses revenus ont progressé de 52% à 486 millions de dollars.

Grâce à cette excellente performance trimestrielle, l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle est plus optimiste sur 2025. Palantir table désormais sur des revenus entre 4,396 et 4,4 milliards de dollars contre de 4,142 à 4,15 milliards de dollars auparavant. Le résultat opérationnel ajusté est attendu entre 2,151 et 2,155 milliards de dollars, à comparer avec une fourchette précédente de 1,912 à 1,92 milliard de dollars précédemment.

