La valeur du jour à Wall Street - Occidental Petroleum cède OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars

(AOF) - Berkshire Hathaway (-0,14% à 497,50 dollars) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l’activité chimique d’Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Suite à cette annonce, l'action de l'entreprise pétrolière et gazière américaine recule de 5,97% à 44,87 dollars.
Fabricant mondial de produits chimiques (chlore, hydroxyde de sodium, produits vinyliques), OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.
Dès que cette opération sera finalisée, celle-ci deviendra la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis le rachat effectué de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022 pour 11,6 milliards de dollars. Berkshire Hathaway est le principal actionnaire d'Occidental Petroleum et a pris des participations dans cette société dès février 2022.
Entreprise pétrolière et gazière américaine, Occidental Petroleum prévoit d'utiliser 6,5 milliards de dollars de cette transaction pour réduire sa dette. Elle cible une dette inférieure à 15 milliards de dollars, objectif fixé après l'annonce en décembre 2023 de l'acquisition de son concurrent CrownRock pour 12 milliards de dollars.
En août dernier, Occidental Petroleum avait annoncé avoir procédé à 950 millions de dollars de cessions depuis le début du deuxième trimestre 2025, dont environ 370 millions de dollars ont déjà été finalisés. Le groupe a remboursé 3 milliards de dollars de dette depuis le début de l'année grâce à une combinaison de ventes d'actifs, de flux de trésorerie organiques et de bons de souscription.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer