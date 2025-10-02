 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,72
+1,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Occidental Petroleum cède OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars
information fournie par AOF 02/10/2025 à 16:57

(AOF) - Berkshire Hathaway (-0,14% à 497,50 dollars) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l’activité chimique d’Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Suite à cette annonce, l'action de l'entreprise pétrolière et gazière américaine recule de 5,97% à 44,87 dollars.

Fabricant mondial de produits chimiques (chlore, hydroxyde de sodium, produits vinyliques), OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.

Dès que cette opération sera finalisée, celle-ci deviendra la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis le rachat effectué de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022 pour 11,6 milliards de dollars. Berkshire Hathaway est le principal actionnaire d'Occidental Petroleum et a pris des participations dans cette société dès février 2022.

Entreprise pétrolière et gazière américaine, Occidental Petroleum prévoit d'utiliser 6,5 milliards de dollars de cette transaction pour réduire sa dette. Elle cible une dette inférieure à 15 milliards de dollars, objectif fixé après l'annonce en décembre 2023 de l'acquisition de son concurrent CrownRock pour 12 milliards de dollars.

En août dernier, Occidental Petroleum avait annoncé avoir procédé à 950 millions de dollars de cessions depuis le début du deuxième trimestre 2025, dont environ 370 millions de dollars ont déjà été finalisés. Le groupe a remboursé 3 milliards de dollars de dette depuis le début de l'année grâce à une combinaison de ventes d'actifs, de flux de trésorerie organiques et de bons de souscription.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
746 565,390 USD NYSE -0,10%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,880 USD NYSE -5,97%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 16:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank