La valeur du jour à Wall Street - Nvidia reprend des forces après la chute de la veille

(AOF) - Nvidia avance de 0,98% à 108,80 dollars après avoir chuté la veille de 9,5%. Résultat : une perte de 279 milliards de dollars de sa valeur de marché, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en une seule journée pour une entreprise américaine. L'action du géant californien dévisse de près de 15% sur les 7 derniers jours. Le signe d'un net recul de l'enthousiasme des investisseurs en matière d'IA. Un optimisme encore plus mis à mal après que Nvidia ait fait l'objet, à l'instar d'autres sociétés, d'une assignation à comparaître auprès du Ministère de la Justice, selon Bloomberg News.

Le département américain de la Justice enquête sur de possibles pratiques anticoncurrentielles de Nvidia.

Les autorités s'inquiètent du fait que la société rende plus difficile le passage à d'autres fournisseurs et pénalise les acheteurs qui n'utilisent pas exclusivement ses puces d'intelligence artificielle.

Une semaine après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le spécialiste des processeurs graphiques est de nouveau au coeur de l'actualité financière alors que l'ISM manufacturier américain publié hier évolue toujours en zone de contraction.

De quoi raviver les inquiétudes des investisseurs quant à l'essoufflement de l'économie américaine et favoriser un climat d'aversion au risque.

"Les marchés fonctionnent par cycle, avec souvent les mêmes interrogations qui surviennent régulièrement. Il y aura donc d'autres coups de mou concernant la révolution de l'IA, d'autres questionnements pour savoir si c'est une bulle ou pas. C'est normal. En revanche, ces phases pourraient être plus brutales en bourse, à l'image de ce qui s'est produit au début du mois d'août, avec une plus grande volatilité des cours", considère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.