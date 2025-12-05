La valeur du jour à Wall Street - Netflix sous les projecteurs avec le rachat de Warner Bros

(AOF) - Netflix cède 0,78% à 102,42 dollars. La firme américaine a annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discovery (+2,53% à 25,16 dollars) pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars, ont fait savoir dans un communiqué commun les deux sociétés américaines. Cette acquisition constitue la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

"Pour Netflix, cette acquisition représenterait un tournant, passant de la construction à l'achat de franchises", soulignait il y a peu Bank Of America. Avant de préciser: "Si Netflix acquiert Warner Bros., la guerre du streaming sera bel et bien terminée. Netflix deviendrait alors le leader mondial incontesté d'Hollywood, dépassant même sa position déjà très élevée. À notre avis, il disposerait d'un avantage concurrentiel en matière de contenu qu'aucun autre service de streaming indépendant ne pourrait égaler."

Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice pour le rachat du géant américain du divertissement, mais Netflix a proposé l'offre la plus élevée. La plateforme va verser 27,75 dollars par action à WBD, valorisant l'entreprise à 72 milliards de dollars, hors dette.

Cette acquisition suscite un "scepticisme prononcé " au sein de la Maison Blanche, rapporte CNBC ce vendredi, citant un haut responsable de l'administration ayant requis l'anonymat.

Performance décevante au troisième trimestre et perspectives floues

Fin octobre, le géant américain du streaming a dévoilé un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre. Sur la période allant de juillet à septembre, il s'est établi à 2,5 milliards de dollars loin des 3 milliards attendus pour un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action contre un consensus de 6,97 dollars.

La marge d'exploitation de la plateforme s'affichait à 28%, alors qu'elle aurait dépassé la prévision du groupe (31,5%) sans la dépense fiscale effectuée au Brésil, à hauteur d'environ 619 millions de dollars.

Concernant le chiffre d'affaires, celui-ci est ressorti conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars, en croissance de 6%.

Netflix table sur un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 11,90 milliards de dollars et sur un bpa de 5,45 dollars contre 5,42 dollars.

"Bien que Netflix n'ait pas fourni de perspectives pour 2026, cela ne semble pas indiquer de changement notable dans les fondamentaux sous-jacents", soulignait alors Bank of America, maintenant son conseil à l'Achat sur le titre.