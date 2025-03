La valeur du jour à Wall Street - Moderna chute après la démission du spécialiste des vaccins de la FDA

(AOF) - Moderna (-10,49% à 27,86 dollars) affiche la plus forte baisse de l'indice S&P500 à Wall Street après la démission de Peter Marks, le plus haut responsable des vaccins de la Food and Drug Administration. Il était directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques. Peter Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins contre le Covid-19 durant le premier mandat de Donald Trump, quittera ses fonctions le 5 avril, comme l'a annoncé le Wall Street Journal.

Le nouveau secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, qui a déjà émis des doutes sur la sécurité et l'efficacité des vaccins, a annoncé son intention de réformer les agences fédérales de santé.

Dans sa lettre de démission, adressée à la commissaire par intérim de la FDA, Sara Brenner, Marks a qualifié de "préoccupants" les efforts déployés sur les effets néfastes de la vaccination sur la santé. . " Il est devenu clair que la vérité et la transparence ne sont pas souhaitées par le secrétaire (à la Santé), mais qu'il souhaite plutôt une confirmation servile de sa désinformation et de ses mensonges. "

Figure bien connue de l'industrie biopharmaceutique, intervenant régulièrement lors de conférences, Peter Marks manquera aussi aux entreprises axées sur la thérapie génique.

" Mark a été un fervent défenseur de la science et ce n'est pas une nonne nouvelle pour l'industrie biotechnologique, même au-delà des vaccins ", a déclaré Brian Abrahams, analyste chez BC Capital Markets, selon une source de marché. "Marks a été un fervent défenseur de processus d'approbation plus flexibles et plus efficaces pour les médicaments, en particulier pour les maladies orphelines", souligne-t-il.

