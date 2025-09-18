La valeur du jour à Wall Street - Intel s'envole grâce à l'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia

(AOF) - Coup de tonnerre dans l'industrie des semi-conducteurs : Nvidia va investir 5 milliards de dollars dans le fabricant de microprocesseurs en difficulté, Intel. L'action de ce dernier, qui gagnait déjà 24% depuis le début de l'année, flambe de 26,43%, à 31,48 dollars, tandis que le titre Nvidia progresse de 3,06%, à 175,51 dollars. En revanche, leur concurrent AMD perd du terrain. Nvidia réalisera son investissement au prix de 23,28 dollars par action, soit une décote de 6,5% par rapport au cours de mercredi soir.

L'annonce de cet investissement intervient trois semaines et demi après celle de l'entrée de l'État américain à hauteur de 10% au capital d'Intel. Il va acheter pour près de 8,9 milliards de dollars de titres Intel, soit 433,3 millions d'actions. Cette participation sera financée par les 5,7 milliards de dollars restant des subventions précédemment accordées, mais non encore versées, à Intel, et par les 3,2 milliards de dollars accordés à l'entreprise dans le cadre du programme Secure Enclave.

Intel et Nvidia vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC. Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré, avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

" L'IA est à l'origine d'une nouvelle révolution industrielle et réinvente chaque couche de la pile informatique, du silicium aux systèmes en passant par les logiciels. Au cœur de cette réinvention se trouve l'architecture Cuda de Nvidia ", a déclaré Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia. " Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile informatique accélérée de Nvidia aux processeurs Intel et au vaste écosystème x86, fusionnant ainsi deux plateformes de classe mondiale. "

Cet été, Bank of America synthétisait les défis rencontrés par Intel. " L'entreprise doit faire face à la fois à une concurrence acharnée (AMD, ARM), à l'absence d'une gamme de produits pour l'IA et à une activité de fabrication fortement capitalistique qui continue de générer de lourdes pertes et qui reste loin derrière le leader du secteur, TSMC, qui renforce rapidement sa présence aux États-Unis ", expliquait l'analyste. Nvidia va permettre à Intel de faire un grand pas en avant pour y apporter une réponse.