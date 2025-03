La valeur du jour à Wall Street - FedEx en queue du S&P500 : nouvel avertissement sur ses prévisions annuelles

(AOF) - FedEx (-9,15% à 223,68 dollars) chute après l'annonce d'un nouvel abaissement de ses prévisions sur l'exercice 2024/2025. L'entreprise vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 18 et 18,60 dollars contre de 19 à 20 dollars précédemment. Ses revenus devraient être stables ou en légère baisse et non plus à peu près stables. " Nos perspectives révisées de bénéfices reflètent la faiblesse et l'incertitude persistantes de l'économie industrielle américaine, qui limitent la demande pour nos services interentreprises ", explique John Dietrich, le directeur financier du groupe.

En décembre dernier, le spécialiste de la livraison de colis avait déjà révisé à la baisse ses perspectives annuelles : un chiffre d'affaires à peu près stable contre une augmentation de 1-3% précédemment, un bénéfice par action ajusté se situant entre 19-20 dollars contre une prévision antérieure de 20-21 dollars par action.

" Je reste persuadé que FedEx continuera à accroître ses bénéfices cette année malgré un environnement difficile au niveau de la demande. Nous prévoyons de respecter notre engagement de reverser 3,8 milliards de dollars aux actionnaires au cours de l'exercice ", a précisé John Dietrich.

Ces nouvelles perspectives s'accompagnent résultats en hausse au troisième trimestre de son exercice 2024/2025.

Sur cette période, le groupe américain a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,51 milliard de dollars contre 1,36 milliard de dollars il y a un an à la même période. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée sur un an de 0,6 point à 6,8%. Le résultat net ressort à 0,91 milliard de dollars contre 0,88 milliard de dollars. Le BPA ajusté sur ce trimestre s'élève à 4,51 dollars contre 3,86 dollars il y a un an à la même période. Il est inférieur au consensus du marché : 4,57 dollars.

Ses revenus ont légèrement progressé à 22,2 milliards de dollars contre 21,7 milliards il y a un an.

"L'équipe de FedEx a amélioré sa rentabilité, tout en naviguant dans un environnement opérationnel très difficile et face à des événements météorologiques violents", a déclaré Raj Subramaniam, PDG du groupe.

L'entreprise table sur des dépenses d'investissement à 4,9 milliards de dollars contre 5,2 milliards de dollars anticipés précédemment. FedEx donnera la priorité aux investissements dans l'optimisation du réseau et l'amélioration de l'efficacité, y compris la modernisation et l'automatisation de la flotte et des installations.

Suite aux annonces de FedEx, Bank of America reste à l'Achat et abaissant l'objectif de cours de 295 à 272 dollars : "la dynamique de réduction des coûts structurels et de déblocage de valeur de la prochaine scission de FedEx Freight est contrebalancée par l'incertitude macroéconomique, la pression inflationniste et la surcharge tarifaire", explique la banque américaine. Elle a abaissé ses prévisions de BPA pour le quatrième trimestre et celui de l'exercice 2025/2026 de respectivement 10% et 8% à 6,10 dollars et 20,90 dollars.

