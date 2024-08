La valeur du jour à Wall Street - Estée Lauder : ralentissement de la demande en Chine

(AOF) - Estée Lauder (+0,38% à 95,32 dollars) s'affiche en hausse à Wall Street alors que l'entreprise a publié ce lundi ses résultats décevants sur l'exercice 2023/2024. Le groupe a généré un chiffre d'affaires net annuel de 15,61 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport aux 15,91 milliards de dollars de l'année précédente. "Ce repli s'explique par la faiblesse persistante du secteur des produits de beauté de prestige en Chine continentale et par le déclin du secteur du travel retail en Asie", explique le groupe de cosmétiques américain. D'ici 2026, il espère que la tendance s'inversera.

Sur cet exercice, Estée Lauder a dégagé un bénéfice net de 0,39 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 1,01 milliard de dollars l'année précédente. Le bénéfice net dilué par action s'est établi à 1,08 dollar, contre 2,79 dollars, soit un recul de 61%.

Le bénéfice net dilué ajusté par action s'est élevé à 2,59 dollars, soit une baisse de 22% à taux de change constant.

Le résultat d'exploitation a diminué de 31% à 1,094 milliard de dollars.

Côté perspectives, pour 2025, Estee Lauder anticipe "une baisse continue du segment des produits de beauté de prestige en Chine, reflétant principalement la faiblesse persistante de la confiance des consommateurs chinois".

La société prévoit que ce segment affiche une croissance de 2 à 3% au cours de l'exercice 2025, reflétant la vigueur actuelle dans de nombreux marchés développés et émergents à l'échelle mondiale, bien qu'avec une croissance plus modérée dans certains grands marchés, comme l'Amérique du Nord.

Elle s'attend à ce que la beauté du prestige mondial reprenne une croissance comprise entre 4 et 6% en 2026, "en supposant que la Chine se stabilise progressivement et retrouve ensuite à la croissance".

En outre, le groupe s'attend à ce que ses ventes pour 2025 se situent entre une baisse de 1% et une hausse de 2%.

Le bénéfice net dilué déclaré par action ordinaire devrait se situer entre 2,52 et 2,76 dollars. Le BPA ajusté devrait croître entre 7 et 15% compris entre 2,78 et 2,98 dollars à taux de changes constants.

En parallèle de la présentation de ses résultats, Estée Lauder annonce le départ prochain de PDG Fabrizio Freda. Ce dernier a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite à la fin de l'exercice 2024-2025.

Le groupe de cosmétiques s'active pour lui trouver un remplaçant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,