La valeur du jour à Wall Street - Eli Lilly: les produits phares déçoivent au 4e trimestre

(AOF) - Eli Lilly (-7,46% à 738,00 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel 2024 à environ 45 milliards de dollars au lieu de 45,4 à 46 milliards dévoilés fin octobre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait être d'environ 13,5 milliards de dollars, soit quelque 400 millions de dollars de moins que le point bas des prévisions financières les plus récentes. La société livre une fourchette de chiffre d'affaires 2025 de 58 à 61 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux 58,52 milliards attendus par les analystes.

Pour le quatrième trimestre 2024, Lilly prévoit désormais un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars pour Mounjaro et de 1,9 milliard de dollars pour Zepbound des chiffres inférieurs aux consensus de 4,4 milliards et 2,2 milliards. Ces deux produits-phare basés sur la même molécule, le tirzépatide, sont indiqués contre le diabète et surtout contre le surpoids.

2024, "année charnière" pour Eli Lilly

"Alors que le marché américain pour ces produits "a progressé de 45 % par rapport au même trimestre de l'année dernière, nos prévisions précédentes anticipaient une accélération encore plus rapide de la croissance pour le trimestre" résume David A. Ricks, CEO de Lilly. "Nous avons continué à progresser dans le développement de notre production et l'approvisionnement du marché américain pour le tirzépatide était disponible tout au long du quatrième trimestre ", ajoute-t-il.

"Les ventes de Mounjaro et de Zepbound ont enregistré une forte croissance des ventes au quatrième trimestre, et nous prévoyons une poursuite de cette tendance en 2025" poursuit David A. Ricks. "Nous allons également mettre en place des capacités de fabrication supplémentaires et produire au moins 60 % de doses commercialisables d'incrétines de plus au premier semestre de l'année qu'au premier semestre 2024. "

La présentation des résultats du 4e trimestre d'Eli Lilly est attendue pour le 6 février.

