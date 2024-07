La valeur du jour à Wall Street - Constellation Brands : forte croissance des volumes de son activité bière

(AOF) - Constellation Brands (-1,52% à 254,88 euros) recule légèrement à Wall Street pénalisé par ses résultats décevants sur l'activité vins et spiritueux au premier trimestre 2024/2025. Toutefois, le producteur de boissons alcoolisées indique "démarrer cet exercice sur les chapeaux de roue grâce à la forte croissance des volumes et à l'augmentation de la marge d'exploitation dans le secteur de la bière". Sur cette période, son résultat d'exploitation a augmenté de 12% à 924 millions de dollars et son chiffre d'affaires a progressé de 6% à 2,66 milliards de dollars en comparable.

En outre, sur ce trimestre, le BPA est en croissance de 17% à 3,57 dollars. Son résultat net a bondi de 22% ressortant à 655 millions de dollars.

Pour son activité bière, Constellation Brands a enregistré une augmentation de 8% de ses ventes à 2,27 milliards de dollars, soutenue par une hausse de 7,6% des volumes expédiés. "La croissance constante du chiffre d'affaires et les mesures de réduction des coûts de notre activité bière ont permis de dégager un bénéfice d'exploitation et un flux de trésorerie importants au premier trimestre", explique Garth Hankinson, vice-président exécutif et directeur financier de Constellation Brands.

En revanche, ses activités dans le domaine des vins et spiritueux, ont connu un ralentissement. Le chiffre d'affaires dans cette division a reculé de 7% à 389 millions de dollars, en raison d'une baisse de 5,1% des volumes expédiés. "L'entreprise a continué à faire face à des conditions de marché difficiles, principalement dans le circuit de vente en gros aux États-Unis, dans la plupart des segments de prix de la catégorie des vins", explique Constellation Brands.

Côté perspectives, le groupe anticipe toujours pour cet exercice un BPA comparable de 13,50 à 13,80 dollars et un free cash-flow de 1,4 à 1,5 milliards.

Pour l'activité bière, il continue de prévoir une croissance du chiffre d'affaires net de 7 à 9% et une croissance du bénéfice d'exploitation de 10 à 12% pour l'exercice en cours. Cependant, les ventes en vins et spiritueux devraient au pire connaître une baisse de 0,5% et au mieux une légère croissance de 0,5%. Enfin, le résultat d'exploitation devrait diminuer entre 9 et 11%.

