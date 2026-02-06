La valeur du jour à Wall Street - Comme Alphabet, Amazon inquiète pour son plan d'investissement massif

(AOF) - A l'instar d'Alphabet la veille, Amazon (-8,02% à 204,84 dollars) chute lourdement ce vendredi, affichant une des plus fortes baisses du S&P 500, au lendemain de la publication de ses résultats annuels 2025. Les investisseurs se montrent déçus par les perspectives affichées pour le premier trimestre 2026 en cours du leader mondial de la distribution en ligne de produits grand public. Ils sont surtout préoccupés par le montant faramineux de dépenses d'investissement prévu pour 2026.

Amazon a certes dévoilé un profit opérationnel ajusté meilleur que prévu pour son quatrième trimestre 2025, en progression de 29% à 27,4 milliards de dollars mais son objectif de 19 MdsUSD pour le premier trimestre 2026 a manqué de 15% le consensus.

"Nous pensons que la nature à court terme des objectifs d'Amazon détourne l'attention d'une entreprise bien placée pour bénéficier de la demande en cloud et en IA à long terme", juge néanmoins HSBC, qui reste à l'achat sur le dossier. La banque britannique a réduit son objectif de cours de 300 à 280 USD, dans le sillage d'une diminution d'environ 11% de ses attentes de BPA GAAP pour 2026-2027.

Si HSBC reconnait un dépassement des attentes pour les revenus et le profit opérationnel au quatrième trimestre 2025, tiré par la division de cloud AWS, le broker pointe des prévisions décevantes pour le premier trimestre 2026, mais qui laissent un potentiel de hausse.

Un plan d'investissement colossal

Surtout, Amazon a présenté un plan de dépenses d'investissement pour 2026 en croissance de 52% à 200 MdsUSD, soit 34% de plus que le consensus, "soutenue par la croissance de la demande pour AWS et l'IA, ainsi que de la capacité de calcul". Cela place le groupe au coeur de la course à l'IA aux côtés de Microsoft, Google et Meta. A eux quatre, ces mastodontes américains de la technologie devraient consacrer plus de 500 MdsUSD cette année à la construction de centres de données, à la production de puces et au renforcement de leurs réseaux.

Or, les investisseurs se montrent de plus en plus préoccupés par la question des retombées tangibles de ces investissements massifs dans l'IA, un critère désormais crucial pour l'évaluation des géants technologiques cotés.

"A notre avis, l'ampleur du niveau de dépenses planifié par Amazon est cohérente avec la position à long terme de la direction, et notre thèse reste intacte", tempère Wedbush, qui confirme son opinion "surperformance" sur le titre.

En outre, la société de services financiers et banque d'investissement privée américaine pense aussi que "la position de leader d'Amazon dans le domaine de l'IA est sous-estimée".

Plus largement, elle continue à observer plusieurs leviers d'amélioration durable des marges du groupe, notamment l'optimisation de la logistique et le déplacement du mix structurel vers des revenus AWS à marge plus élevée et des revenus publicitaires.

Des perspectives au premier trimestre qui déçoivent

Concernant ses résultats sur l'exercice 2025, les ventes nettes d'Amazon ont augmenté de 12% pour atteindre 716,9 MdsUSD.

Le résultat d'exploitation a progressé pour atteindre 80 MdsUSD contre 68,6 MdsUSD en 2024.

Le résultat net a progressé pour s'élever à 77,7 MdsUSD en 2025, soit 7,17 USD par action diluée. Il est ressorti à 59,2 MdsUSD, soit 5,53USD par action diluée, en 2024.

Le flux de trésorerie disponible a chuté à 11,2 MdsUSD sur cet exercice. Cette baisse est principalement due à une augmentation annuelle de 50,7 MdsUSD des acquisitions d'immobilisations corporelles (nettes des cessions et incitations).

Côté perspectives, Amazon anticipe un chiffre d'affaires net entre 173,5 et 178,5 MdsUSD, soit une croissance comprise entre 11 et 15% par rapport au premier trimestre 2025. Ces prévisions anticipent un impact favorable des taux de change d'environ 180 points de base. Celui-ci sera inférieur à celui du quatrième trimestre 2025 : 213,4 MdsUSD.

Sur ce premier trimestre, le résultat d'exploitation est attendu entre 16,5 et 21,5 MdsUSD, contre 18,4 MdsUSD au premier trimestre 2025. Il serait alors inférieur à celui du quatrième trimestre 2025 : 25 MdsUSD. Ces prévisions incluent environ 1 MdUSD de coûts supplémentaires liés à Amazon Leo (en comparaison annuelle) dans le cadre de son déploiement en 2026, ainsi que des investissements dans le quick commerce (commerce rapide) et une politique de prix encore plus agressive pour ses activités de vente à l'international.

"Ces prévisions reposent, entre autres, sur l'hypothèse qu'aucune acquisition d'entreprise, restructuration ou règlement judiciaire supplémentaire ne sera conclu", souligne la multinationale américaine.

(Article rédigé par Vincent Gallet)

AOF - EN SAVOIR PLUS