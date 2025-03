La valeur du jour à Wall Street - Broadcom rassure sur la demande liée à l'intelligence artificielle

(AOF) - Après l’accueil glacial réservé aux résultats de Nvidia et de Marvell, Broadcom a dévoilé une performance trimestrielle et des perspectives supérieures aux attentes. Le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a rassuré les investisseurs sur le fait que les dépenses en matière d'intelligence artificielle restaient solides. L’action Broadcom gagne 2,92% à 184,68 dollars, faisant ressortir une capitalisation de plus de 868 milliards de dollars. Elle avait dépassé 1000 milliards de dollars en décembre grâce à des résultats dopés par l’IA.

Au premier trimestre, clos début février, le groupe technologique a réalisé un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action, contre un bénéfice net de 1,325 milliard de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,60 dollar, dépassant les attentes de 10 cents.

Les ventes ont bondi de 25% à 14,92 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 14,6 milliards de dollars. Cette surperformance s'explique "par une demande plus forte que prévu dans les semi-conducteurs liés à l'IA (300 millions de dollars de plus que l'objectif) et les logiciels (200 millions de dollars de plus que la prévision), précise JPMorgan.

"Les revenus de l'IA ont augmenté de 77% en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars et les revenus des logiciels d'infrastructure ont augmenté de 47% en glissement annuel pour atteindre 6,7 milliards de dollars", a déclaré Hock Tan, PDG de Broadcom.

"Alors que les attentes n'étaient pas aussi élevées que celles de certains de ses pairs, Broadcom a fourni des résultats et des prévisions solides qui devraient continuer à soutenir la thèse de l'investissement", a réagi UBS. "Plus important encore, le segment IA de l'entreprise continue à offrir des bonnes surprises".

Sur le trimestre en cours, les ventes sont attendues à environ 14,9 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté devrait représenter 66% des revenus. Il avait atteint 68% au quatrième trimestre. "Nous prévoyons une croissance toujours solide des revenus des semi-conducteurs pour l'IA, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars au deuxième trimestre", a précisé Hock Tan.

AOF - EN SAVOIR PLUS