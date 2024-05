La valeur du jour à Wall Street - Apple rassure sur ses perspectives et gâte ses actionnaires

(AOF) - Si Apple doit céder la place de leader de l’indice Dow Jones à Amgen, le titre du fabricant de l’iPhone gagne 6,68% à 184,59 dollars. Non seulement, ses résultats trimestriels ont mieux résisté que prévu, mais le géant technologique américain prévoit un retour de la croissance ce trimestre. Pour faire patienter ses actionnaires, dont Warren Buffet qui détient 5,9% du capital, Apple a également annoncé le plus important programme de rachat d'actions de l’histoire : 110 milliards de dollars.

La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 23,64 milliards de dollars, soit 1,53 dollar par action, contre respectivement 24,16 milliards de dollars et 1,52 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti 3 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,3% à 90,75 milliards de dollars. Il a aussi dépassé les attentes du marché : 90,33 milliards de dollars.

Dans le détail, les revenus tirés des iPhone ont baisséde 10,5% à 45,963 milliards de dollars. Ils ont toutefois mieux résisté que prévu : 45,76 milliards de dollars.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de 14,1% à 23,87 milliards de dollars alors que le marché anticipait 23,28 milliards de dollars.

Les Mac ont connu une croissance de 3,9% à 7,45 milliards de dollars, dépassant largement les attentes : 6,79 milliards de dollars.

La Chine résiste mieux qu'anticipé

Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) - qui avaient déçu le trimestre précédent ont reculé de 8,1% à 16,37 milliards de dollars alors qu'elles étaient anticipées à 15,87 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par Bloomberg. Selon Counterpoint Research, les ventes d'iPhone ont chuté de 19,1% au premier trimestre en Chine dans un marché en repli de 1,5%. Certains investisseurs s’inquiètent des restrictions imposées à la détention d'iPhone par les agences chinoises et les entreprises soutenues par l'État.

Bonnes nouvelles pour les actionnaires, parmi lesquels Warren Buffet, Apple a annoncé une hausse de 4% de son dividende trimestriel à 25 cents par action, et un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 110 milliards de dollars.

S'exprimant lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier, Luca Maestri, a indiqué qu'il prévoyait une croissance à un chiffre du revenu total de l'entreprise en glissement annuel sur le trimestre en cours, malgré un effet de change défavorable d'environ 2,5 points de pourcentage. La marge brute est anticipée entre 45,5% et 46,5% contre 46,6% au deuxième trimestre.

Le patron Tim Cook s'est lui exprimé à propos de l'intelligence artificielle. " Nous restons très optimistes quant à l'opportunité que représente l'IA générative. Nous réalisons des investissements importants et nous sommes impatients de partager bientôt des choses très intéressantes avec nos clients " a-t-il déclaré.

