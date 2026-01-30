 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - Apple n'enthousiasme guère, malgré le succès de l'iPhone 17
information fournie par AOF 30/01/2026 à 17:39

(AOF) - Figurant parmi les nombreux géants de la tech qui ont publié leurs résultats cette semaine, Apple ne suscite guère l'enthousiasme des investisseurs au lendemain de la présentation de ses résultats du premier trimestre comptable de son exercice décalé 2025/2026. Son titre est sanctionné par un léger repli de 0,58% à 256,77 dollars ce vendredi et enregistre une des plus fortes baisses du S&P 500.

Pourtant, la firme à la pomme a dévoilé jeudi soir un bénéfice net qui s'est établi à 42,10 MdsUSD, soit 2,84 dollars par action diluée, dépassant les attentes du marché.

Sur ce trimestre, les revenus sont en hausse de 16% à 143,76 MdsUSD, portés par une envolée des ventes d'iPhone. Ces dernières ont progressé de 23% pour atteindre 85,27 MdsUSD, stimulées par le succès des modèles iPhone 17, alors que les ventes d'iPad n'ont progressé que de 6% et que celles de Mac ont même reculé de 7%.

Sur le succès des iPhone 17, le PDG Tim Cook a salué une demande "stupéfiante" et indiqué que la base active d'appareils Apple s'élève désormais à 2,5 milliards.

Les accessoires et produits connectés ont enregistré une baisse de 2%, tandis que les services ont généré 30,01 MdsUSD, en hausse de 14%.

La région Chine a joué un rôle moteur, avec des revenus en hausse de 38% à 25,53 MdsUSD, grâce à une forte proportion de mises à niveau et de conversions de clients venus d'autres marques.

Prévisions optimistes pour le second trimestre

Outre ces chiffres solides sur les trois premiers mois de cet exercice, Apple a indiqué tabler, pour son deuxième trimestre, sur une croissance des revenus de 13-16% et sur une marge brute de 48-49%, des objectifs dépassant les consensus.

Réagissant à cette publication, HSBC pointe cependant des "défis à venir" pour Apple, à savoir "gérer les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, y compris les coûts de mémoire, et améliorer l'expérience IA".

"Compte tenu de l'incertitude de l'impact des remaniements tarifaires et des pressions sur les coûts, contrebalancés par un pipeline de produits solide et un rattrapage de l'IA", HSBC réaffirme sa position neutre ("conserver") sur le titre Apple.

Sur le plan stratégique, Apple poursuit une intégration prudente de l'intelligence artificielle. Un accord avec Google permettra d'intégrer le modèle Gemini à l'écosystème Apple Intelligence. Les dépenses de R&D ont augmenté à 10,89 MdsUSD, tandis que les investissements ont légèrement diminué.

La multinationale américaine anticipe toutefois une hausse des coûts de composants, notamment de mémoire, en raison de la demande croissante liée à l'IA.

Sur ce premier trimestre, Apple a redistribué près de 32 MdsUSD à ses actionnaires, confirmant sa politique de retour massif de capital.

(Article rédigé par Vincent Gallet)

AOF - EN SAVOIR PLUS

Apple

Valeurs associées

APPLE
254,5200 USD NASDAQ -1,46%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 17:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La députée MoDem Sandrine Josso (g) et la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé (d) au CHU de Nantes, le 30 janvier 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Soumission chimique: une expérimentation pour rembourser les analyses même sans plainte
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:19 

    Une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des victimes de soumission chimique en simplifiant leur accès aux analyses médicales a été lancée vendredi à Nantes, en présence de la ministre Aurore Bergé et de la députée Sandrine Josso. Cette expérimentation ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Fed : il faut qu'on parle de Kevin
    information fournie par Carmignac 30.01.2026 18:14 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Il faut qu'on parle de Kevin et pas seulement parce que Donald Trump (un proche de Ronald Lauder, le beau-père de Kevin Warsh) le crédite d' «un grand sens des affaires et d'un physique avantageux». ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    L'Europe finit en hausse, Trump propose Kevin Warsh à la tête de la Fed
    information fournie par Reuters 30.01.2026 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, après une journée riche en données économiques et alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la ... Lire la suite

  • La façade du bar "Le Constellation", où l'incendie s'est déclaré, lors d'une journée de deuil national à Crans-Montana, le 9 janvier 2026 en Suisse ( AFP / MAXIME SCHMID )
    Crans-Montana: des victimes françaises désorientées par la complexité des procédures
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:03 

    Un mois après l'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana, en Suisse, des victimes françaises se sentent désorientées par la complexité des procédures, déplore la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), qui doit rencontrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank