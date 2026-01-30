La valeur du jour à Wall Street - Apple n'enthousiasme guère, malgré le succès de l'iPhone 17

(AOF) - Figurant parmi les nombreux géants de la tech qui ont publié leurs résultats cette semaine, Apple ne suscite guère l'enthousiasme des investisseurs au lendemain de la présentation de ses résultats du premier trimestre comptable de son exercice décalé 2025/2026. Son titre est sanctionné par un léger repli de 0,58% à 256,77 dollars ce vendredi et enregistre une des plus fortes baisses du S&P 500.

Pourtant, la firme à la pomme a dévoilé jeudi soir un bénéfice net qui s'est établi à 42,10 MdsUSD, soit 2,84 dollars par action diluée, dépassant les attentes du marché.

Sur ce trimestre, les revenus sont en hausse de 16% à 143,76 MdsUSD, portés par une envolée des ventes d'iPhone. Ces dernières ont progressé de 23% pour atteindre 85,27 MdsUSD, stimulées par le succès des modèles iPhone 17, alors que les ventes d'iPad n'ont progressé que de 6% et que celles de Mac ont même reculé de 7%.

Sur le succès des iPhone 17, le PDG Tim Cook a salué une demande "stupéfiante" et indiqué que la base active d'appareils Apple s'élève désormais à 2,5 milliards.

Les accessoires et produits connectés ont enregistré une baisse de 2%, tandis que les services ont généré 30,01 MdsUSD, en hausse de 14%.

La région Chine a joué un rôle moteur, avec des revenus en hausse de 38% à 25,53 MdsUSD, grâce à une forte proportion de mises à niveau et de conversions de clients venus d'autres marques.

Prévisions optimistes pour le second trimestre

Outre ces chiffres solides sur les trois premiers mois de cet exercice, Apple a indiqué tabler, pour son deuxième trimestre, sur une croissance des revenus de 13-16% et sur une marge brute de 48-49%, des objectifs dépassant les consensus.

Réagissant à cette publication, HSBC pointe cependant des "défis à venir" pour Apple, à savoir "gérer les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, y compris les coûts de mémoire, et améliorer l'expérience IA".

"Compte tenu de l'incertitude de l'impact des remaniements tarifaires et des pressions sur les coûts, contrebalancés par un pipeline de produits solide et un rattrapage de l'IA", HSBC réaffirme sa position neutre ("conserver") sur le titre Apple.

Sur le plan stratégique, Apple poursuit une intégration prudente de l'intelligence artificielle. Un accord avec Google permettra d'intégrer le modèle Gemini à l'écosystème Apple Intelligence. Les dépenses de R&D ont augmenté à 10,89 MdsUSD, tandis que les investissements ont légèrement diminué.

La multinationale américaine anticipe toutefois une hausse des coûts de composants, notamment de mémoire, en raison de la demande croissante liée à l'IA.

Sur ce premier trimestre, Apple a redistribué près de 32 MdsUSD à ses actionnaires, confirmant sa politique de retour massif de capital.

(Article rédigé par Vincent Gallet)

