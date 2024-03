La valeur du jour à Wall Street - Apple dans le viseur de la justice américaine pour pratiques anticoncurrentielles

(AOF) - Le ministère américain de la justice et 16 procureurs généraux intentent une action en justice contre Apple pour monopole. En Bourse, l'action du groupe technologique recule de 3,74% à 171,98 dollars, affichant ainsi la plus forte baisse de l'indice Dow Jones. Le fabricant de l'iPhone est accusé d'avoir violé les lois anticoncurrentielles en empêchant ses rivaux d'accéder aux dispositifs matériels et logiciels de ses appareils. "Apple met en œuvre son comportement anticoncurrentiel d'exclusion de deux manières principales", a explique le ministre de la Justice, Merrick Garland.

"Premièrement, Apple impose des restrictions contractuelles et des frais qui limitent les caractéristiques et les fonctionnalités que les développeurs peuvent offrir aux utilisateurs de l'iPhone. Deuxièmement. Apple restreint sélectivement l'accès aux points de connexion entre les applications tierces et le système d'exploitation de l'iPhone".

Avant d'ajouter : "Pour les consommateurs, cela signifie moins de choix; des prix et des frais plus élevés; des smartphones, des applications et des accessoires de moindre qualité et moins d'innovation de la part d'Apple et de ses concurrents. Pour les développeurs, cela signifie qu'ils sont contraints de respecter des règles qui protègent Apple de la concurrence".

Réagissant à cette décision, Apple a déclaré que l'action en justice était "erronée du point de vue des faits et de la loi" et qu'elle entendait "se défendre vigoureusement contre cette action". La firme technologique juge qu'elle "créerait un dangereux précédent, permettant au gouvernement d'intervenir lourdement dans la conception de la technologie".

Le broker américain Wedbush, qui a affiche une opinion Surperformance sur Apple, a déclaré qu'il pensait que le fabricant de l'iPhone pourrait avoir à payer une lourde amende et à trouver un compromis avec les développeurs sur la structure de l'App Store à l'avenir.

