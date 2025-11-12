La valeur du jour à Wall Street - AMD domine le S&P 500 grâce à des objectifs financiers ambitieux à moyen terme

(AOF) - AMD (+8,20%, à 257 dollars) déboule en tête de l'indice S&P500 au lendemain de sa journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté des objectifs financiers ambitieux à moyen terme. "Un positionnement concurrentiel solide, des opportunités de gagner des parts de marché dans divers secteurs et l'impact grandissant de la croissance de la demande liée à l'intelligence artificielle ont été les thèmes principaux de cette journée," résume J.P. Morgan.

AMD anticipe un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024 et un consensus de 3,94 dollars pour 2025. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon.

Bank of America se dit favorablement surprise, l'analyste anticipant une marge opérationnelle comprise entre 30% et 35%, et un bénéfice par action situé entre 15 et 18 dollars. La banque explique cette différence par des perspectives de gains de parts de marché beaucoup plus élevés dans tous les secteurs d'activité et par une amélioration de la rentabilité dans le secteur des processeurs pour l'IA, qui dilue actuellement les marges.

Les centres de données, moteur de la croissance

Le concurrent de Nvidia compte y parvenir en optimisant la production de ses produits, mais surtout grâce à une activité en forte progression. Ses revenus sont anticipés en croissance annuelle moyenne de plus de 35%, marquant une nette accélération par rapport à ses précédentes prévisions de moyen terme d'environ 20%, signale Bank of America. AMD profitera de gains de parts de marché et du boom de l'intelligence artificielle.

Selon AMD, les centres de données représenteront un marché adressable de 1 000 milliards de dollars à horizon 2030, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de plus de 40% par rapport à 2025.

La croissance du groupe sera tirée par ses produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%, et plus spécifiquement par ceux liés à l'IA. Ces derniers devraient connaître des ventes en croissance de plus de 80%. Le groupe technologique avait dévoilé un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI, début octobre.

Les activités Client, Jeux et Embarqué devraient, pour leur part, continuer à croître de 10% par an.

Si ces objectifs sont appréciés, le sentiment de JPMorgan est que la plupart des investisseurs ne sont pas encore prêts à intégrer pleinement dans leurs anticipations la croissance intégrée dans le modèle à long terme d'AMD, en raison des incertitudes pesant sur la pérennité des dépenses liées à l'IA. La banque évoque également le risque que des contraintes (chaîne d'approvisionnement, capacité énergétique) ne finisse par freiner cette croissance.

"AMD entre dans une nouvelle ère de croissance alimentée par nos feuilles de route technologiques de pointe et l'accélération de la dynamique de l'IA ", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD. "Grâce à son portefeuille complet de produits et à ses partenariats stratégiques toujours plus solides, AMD occupe une position unique pour mener la prochaine génération de calcul haute performance et d'IA".

