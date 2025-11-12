 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 259,50
+1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - AMD domine le S&P 500 grâce à des objectifs financiers ambitieux à moyen terme
information fournie par AOF 12/11/2025 à 17:20

(AOF) - AMD (+8,20%, à 257 dollars) déboule en tête de l'indice S&P500 au lendemain de sa journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté des objectifs financiers ambitieux à moyen terme. "Un positionnement concurrentiel solide, des opportunités de gagner des parts de marché dans divers secteurs et l'impact grandissant de la croissance de la demande liée à l'intelligence artificielle ont été les thèmes principaux de cette journée," résume J.P. Morgan.

AMD anticipe un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024 et un consensus de 3,94 dollars pour 2025. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon.

Bank of America se dit favorablement surprise, l'analyste anticipant une marge opérationnelle comprise entre 30% et 35%, et un bénéfice par action situé entre 15 et 18 dollars. La banque explique cette différence par des perspectives de gains de parts de marché beaucoup plus élevés dans tous les secteurs d'activité et par une amélioration de la rentabilité dans le secteur des processeurs pour l'IA, qui dilue actuellement les marges.

Les centres de données, moteur de la croissance

Le concurrent de Nvidia compte y parvenir en optimisant la production de ses produits, mais surtout grâce à une activité en forte progression. Ses revenus sont anticipés en croissance annuelle moyenne de plus de 35%, marquant une nette accélération par rapport à ses précédentes prévisions de moyen terme d'environ 20%, signale Bank of America. AMD profitera de gains de parts de marché et du boom de l'intelligence artificielle.

Selon AMD, les centres de données représenteront un marché adressable de 1 000 milliards de dollars à horizon 2030, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de plus de 40% par rapport à 2025.

La croissance du groupe sera tirée par ses produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%, et plus spécifiquement par ceux liés à l'IA. Ces derniers devraient connaître des ventes en croissance de plus de 80%. Le groupe technologique avait dévoilé un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI, début octobre.

Les activités Client, Jeux et Embarqué devraient, pour leur part, continuer à croître de 10% par an.

Si ces objectifs sont appréciés, le sentiment de JPMorgan est que la plupart des investisseurs ne sont pas encore prêts à intégrer pleinement dans leurs anticipations la croissance intégrée dans le modèle à long terme d'AMD, en raison des incertitudes pesant sur la pérennité des dépenses liées à l'IA. La banque évoque également le risque que des contraintes (chaîne d'approvisionnement, capacité énergétique) ne finisse par freiner cette croissance.

"AMD entre dans une nouvelle ère de croissance alimentée par nos feuilles de route technologiques de pointe et l'accélération de la dynamique de l'IA ", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD. "Grâce à son portefeuille complet de produits et à ses partenariats stratégiques toujours plus solides, AMD occupe une position unique pour mener la prochaine génération de calcul haute performance et d'IA".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
257,5500 USD NASDAQ +8,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 17:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank