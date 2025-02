La valeur du jour à Wall Street - Amazon : les perspectives et le cloud jettent une ombre sur les résultats

(AOF) - Amazon (-3,77% à 229,82 dollars) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice S&P 500. Si le cybermarchand et spécialiste du cloud a généré des profits plus élevés qu’anticipé, l’informatique dématérialisée et les perspectives sont ressorties sous les attentes. Autre motif de mécontentement des intervenants, le groupe américain compte investir plus de 100 milliards de dollars cette année. Selon UBS, l’activité cloud AWS se verra allouer 70% de cette somme pour renforcer son infrastructure alors qu’elle ne parvient pas à répondre à la demande.

Alphabet avait connu la même mésaventure en Bourse mercredi pour les mêmes raisons.

Au quatrième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 20 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action, contre un profit de 10,6 milliard de dollars ou 1 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,49 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 13,2 à 21,2 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 19 milliards de dollars.

Le cloud sous contrainte

Les ventes d'Amazon ont progressé 10% à 187,7 milliards de dollars. Elles devraient d'ailleurs dépassées celles du géant de la distribution Walmart sur la même période. Si la firme fondée par Jeff Bezos a dépasse le consensus de 187,3 milliards de dollars, la performance du cloud computing (AWS) était un peu courte. Ses revenus ont progressé de 18,9% à 28,8 milliards de dollars, sachant que le marché anticipait 28,87 milliards de dollars.

Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le PDG, Andrew R. Jassy, a expliqué ne pas avoir pu répondre à la demande en raison de capacités insuffisantes. Pour résoudre ce problème, Amazon compte investir 105 milliards de dollars en 2025, dont la grande majorité pour AWS. JPMorgan anticipe une croissance de 19% pour AWS cette année, avec une accélération au second semestre. "La croissance pourrait être irrégulière en raison des contraintes liées à la fourniture d'infrastructures, aux puces, à l'énergie et aux composants de la chaîne d'approvisionnement", prévient l'analyste.

"Nous considérons l'IA comme le plus grand thème technologique de la décennie, et avec AWS comme un important bénéficiaire potentiel, nous pensons qu'Amazon a mérité le bénéfice du doute sur les investissements", estime pour sa part Bank of America.

Prévisions plus faibles qu'anticipé

Sur le trimestre en cours, le résultat opérationnel est anticipé entre 14 milliards de dollars et 18 milliards de dollars contre 15,3 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 18,35 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 151 et 155,5 milliards de dollars, soit une progression comprise entre 5% et 9%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 158 milliards de dollars.

